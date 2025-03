Giá cao nhưng người trồng điều không vui

Dù giá điều đang ở mức cao nhưng người trồng không được hưởng lợi do năng suất giảm.

Ông Bùi Sỹ Luyên, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc chăm sóc vườn điều của gia đình.

Năm ngoái, thời điểm này ông Hoàng Sinh, thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã tất bật thu hoạch điều, tuy nhiên năm nay điều mới trổ bông, chuẩn bị kết trái. Nguyên nhân là do thời tiết bất lợi, mưa trái mùa, sương muối khiến hoa bị rụng, khô. Những bông hoa còn lại tỷ lệ đậu trái thấp, dự kiến chỉ thu khoảng 1 tấn trái, giảm hơn 40% so với mọi năm. “Giá điều đầu vụ đang cao, từ 40-45 ngàn đồng/kg, tăng hơn 10-20 ngàn đồng/kg so với vụ trước nhưng gia đình tôi cũng không có để bán”, ông Sinh nói.

Trong khi đó, vườn điều của ông Lê Quang Thái, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức giảm sản lượng do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. “Dự kiến vụ điều năm nay giảm khoảng 40%. Hy vọng không có mưa trái mùa nữa để đợt ra bông trễ tỷ lệ đậu trái cao, nông dân vớt vát chút đỉnh”, ông Thái nói.

Những vườn điều của bà con nông dân ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc cũng trong tình cảnh mất mùa nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Nếu như thuận lợi, bình quân 1ha điều sẽ cho thu hoạch gần 3 tấn trái thì niên vụ này sản lượng giảm đến 40-50%.

Không chỉ mất mùa, vụ thu hoạch năm nay cũng đến trễ hơn mọi năm khiến các nhà vườn lo lắng bởi điều sẽ mất giá, giảm chất lượng vì thu hoạch trúng vào mùa mưa. Theo bà con nông dân, thời điểm này giá hạt điều đang ở mức cao, từ 40-50 ngàn đồng/kg, cao hơn năm ngoái từ 10-20 ngàn đồng. mặc dù vậy, bà con nông dân cũng không được hưởng lợi bởi năng suất giảm, điều vào vụ trễ.

Dù điều là loại cây trồng dễ phát triển, ít tốn công chăm sóc, nhưng khi gặp thời tiết bất lợi, cây dễ bị dịch bệnh khiến năng suất giảm mạnh. Giá trị kinh tế từ cây điều nhưng năm gần đây cũng không cao nên nông dân dần chặt bỏ. Ông Đỗ Á Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc chia sẻ, do giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp, lại liên tục thất mùa nên bà con nông dân trên địa bàn xã đã không còn mặn mà với cây điều, diện tích giảm khoảng 20%.

Hiện diện tích điều trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 6.800ha, giảm gần 610ha so với cùng kỳ năm 2024. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã và đang triển khai hỗ trợ giống điều cao sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hạt điều. Đồng thời, ngành cũng khuyến cáo nông dân giữ vững, tập trung chăm sóc diện tích trồng điều đang cho năng suất ổn định, không đầu tư mới vào những diện tích đất cằn cỗi, kém hiệu quả.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - Á PHƯƠNG