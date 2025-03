Doanh nghiệp xuất khẩu thích ứng với rào cản thương mại

Trong bối cảnh thế giới gia tăng rào cản thương mại với hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu mới, DN xuất khẩu tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tăng trưởng ấn tượng.

Công nhân Công ty CP Cao su Bà Rịa sơ chế mủ cao su để xuất khẩu.

Trước áp lực các thị trường lớn như Mỹ và EU gia tăng thuế nhập khẩu, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuyển hướng chiến lược. Không chỉ tìm kiếm thị trường mới mà DN còn điều chỉnh cơ cấu sản phẩm để duy trì đà tăng trưởng.

Ngành giày dép là điểm sáng với mức tăng trưởng 93,87% so với cùng kỳ, trong khi ngành cao su tăng 53,18% nhờ xuất khẩu sang Ấn Độ và Hàn Quốc, hai thị trường đang khan hiếm nguyên liệu. Ngành dệt may cũng không kém cạnh, tăng 49,02%, tận dụng triệt để ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-châu Âu (EVFTA).

Ngành sắt thép tăng 44,22%, minh chứng cho sự thích ứng hiệu quả khi tận dụng phế liệu nhập khẩu giá rẻ để giảm giá thành. Ông Peng Wei-Yeh, Tổng Giám đốc Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam (CSVC-KCN Mỹ Xuân A2) chia sẻ: “Chúng tôi đã nâng cấp dây chuyền sản xuất tự động hóa để giảm sai sót và đảm bảo chất lượng. Thị trường nội địa vẫn là trọng tâm, bên cạnh việc mở rộng sang Mexico, Ấn Độ và Đông Nam Á với các sản phẩm giá trị cao”.

Theo số liệu mới công bố, kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2025 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ước đạt hơn 600 triệu USD, tăng 30,4% so với tháng trước và 9,06% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu trừ dầu thô cũng tăng mạnh với hơn 471 triệu USD, tăng 32,58% theo tháng và 9,51% theo năm.

Ngành thủy sản cũng là điển hình về sự linh hoạt. Bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, nhu cầu tôm thẻ chân trắng tại Trung Quốc giảm do thay đổi thói quen tiêu dùng của tầng lớp trung lưu, trong khi thị trường Mỹ suy giảm bởi chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump. Trước áp lực này, các DN tỉnh chuyển hướng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông.

Ông Đào Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu Tứ Hải thông tin: “Nhật Bản chiếm 90% giá trị xuất khẩu của chúng tôi. Tháng 1/2025, công ty xuất khẩu được hơn 1 triệu USD, nhưng nguồn cung thiếu hụt do ngư dân nghỉ Tết và thời tiết bất lợi khiến chúng tôi không đáp ứng hết đơn hàng”.

Tình trạng thiếu nguyên liệu cũng xảy ra tại Công ty CP Chế biến hải sản Đông Dương, buộc DN phải tăng nhập khẩu, dù giá cao, lợi nhuận giảm.

Thủy sản cập bến được thương lái mang đi tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Để giải quyết bài toán dài hạn, nhiều DN lên kế hoạch phát triển nuôi biển. Ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Đông Dương thông tin: “Chúng tôi đang liên kết với các hộ nuôi biển ở xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu để đảm bảo nguồn cung cá chim trắng vây vàng, cá mú và chẽm”.

Dù kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2025 tăng 8,17% do nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng cao, DN trên địa bàn tỉnh vẫn cần giải pháp cân bằng giữa đầu vào và đầu ra. Tuy nhiên, với sự chủ động và sáng tạo hiện tại, họ đã biến thách thức thành cơ hội, khẳng định khả năng thích ứng trước khủng hoảng thuế toàn cầu. Đây chính là nền tảng để tỉnh hướng tới tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trước khó khăn của DN, UBND tỉnh đã triển khai các gói hỗ trợ thiết thực, từ cải tiến công nghệ đến tài trợ tham gia hội chợ quốc tế. Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh cũng tích cực kết nối với các thị trường tiềm năng như Nga và UAE, mở ra cơ hội mới cho DN địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN NAM