Niên vụ 2024-2025 của diêm dân Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang gặp nhiều khó khăn do từ khi bắt đầu mùa vụ liên tục có mưa trái mùa khiến việc sản xuất muối muộn hơn khoảng 1 tháng. Từ cuối tháng 2 đến nay, thời tiết mới có nắng to, diêm dân thu hoạch được 2-3 lứa, giảm mạnh so với cùng kỳ mọi năm.

Thực hiện: VÂN ANH - ĐINH HÙNG - NHẬT VINH