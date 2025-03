Bà Rịa-Vũng Tàu: 8/10 chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Sáng 15/3, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong tháng 2/2025, kinh tế-xã hội của tỉnh có những dấu hiệu tích cực, 8/10 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu dịch vụ du lịch lưu trú đạt 1.183 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 12,27%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 13,24%, khối lượng hàng hoá thông qua cảng bằng tàu biển 13,24% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 10/3 là 1.597 tỷ đồng, đạt 6,23% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.281 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cùng kỳ.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo việc triển khai dự toán thu chi ngân sách năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… có nhiều cải thiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, công tác an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách; tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị; công bố luồng thủy nội địa tại huyện Côn Đảo; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở Công thương báo cáo tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp, các dự án lớn tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, năm 2025 là năm tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, nhất là phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: đánh giá nguồn thu chi ngân sách năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các dự án, công trình trọng điểm có thu hồi đất, danh mục sử dụng đất; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; rà soát việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh bàn hành và các nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG