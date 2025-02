Sở Công thường vừa có công văn số 316/SCT-QLTM ngày 7/2 gửi các DN, HTX, địa phương cho biết, quy trình kiểm định chất lượng sầu riêng tại các cửa khẩu Trung Quốc hiện đã kéo dài từ 7-9 ngày, gấp đôi so với trước đây. “Nhiều lô hàng dù đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu vẫn bị từ chối nhập cảnh do không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm”, đại diện Sở Công Thương cho biết.

Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do Trung Quốc nâng cao tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản, đặc biệt với mặt hàng sầu riêng, vốn được đánh giá là nông sản có giá trị kinh tế cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các DN mà còn tác động trực tiếp đến uy tín xuất khẩu của Việt Nam.

Trước tình hình này, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra một loạt khuyến nghị quan trọng. Theo đó, các DN, HTX và hộ nông dân cần thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng mới từ thị trường Trung Quốc; tăng cường kiểm tra nội bộ, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, bao bì và nhãn mác trước khi xuất khẩu; chủ động theo dõi tình hình thông quan qua website chính thức của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang (http://sct.hagiang.gov.vn).

BẢO NGỌC