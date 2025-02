Thu ngân sách Nhà nước tăng 3,5%

Ngày 6/2, Tổng cục Thống kê công bố tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 1 ước đạt 275,9 ngàn tỷ đồng, tương đương 14% dự toán năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, chi ngân sách Nhà nước ước đạt 134,4 ngàn tỷ đồng, bằng 5,3% dự toán và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, các khoản lương, lương hưu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Nguyên nhân do kỳ nghỉ Tết kéo dài đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, khiến số ngày làm việc trong tháng giảm đáng kể so với cả tháng trước và cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê, thu nội địa ước đạt 255,4 ngàn tỷ đồng, chiếm 15,3% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu từ dầu thô ước đạt 4 ngàn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán năm, giảm 19,0% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 16,5 ngàn tỷ đồng, bằng 7,0% dự toán năm, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, báo cáo cho hay chi thường xuyên đạt 105 ngàn tỷ đồng, tương đương 6,7% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, chi đầu tư phát triển là 10,4 ngàn tỷ đồng, bằng 1,3% dự toán và giảm 38,7%. Ngoài ra, chi trả nợ lãi gần 19 ngàn tỷ đồng, bằng 17,2% và tăng 3,6%.

