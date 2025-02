TDG Group cất nóc tháp căn hộ Alaric - niềm tự hào của The Maris Vũng Tàu

Ngày 15/2/2025, TDG Group chính thức tổ chức lễ cất nóc tháp căn hộ Alaric, tòa tháp căn hộ biển đầu tiên và là niềm tự hào của tổ hợp nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện The Maris Vũng Tàu trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao đầu tiên tại thành phố biển Vũng Tàu.

Tận tâm xây dựng để hoàn thành trách nhiệm bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2025

Sự kiện vinh dự được đón tiếp ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, cùng ban lãnh đạo TDG Group, đối tác xây dựng và đối tác kinh doanh.

Lễ cất nóc tháp căn hộ Alaric - The Maris Vũng Tàu ngày 15.2.2025.

Buổi lễ cất nóc diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thiết kế cùng các khách mời đặc biệt. Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc TDG Group nhấn mạnh: "Cột mốc này đánh dấu một giai đoạn quan trọng của dự án, khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến một không gian sống hiện đại, đẳng cấp và hoàn thiện đúng thời gian cam kết với khách hàng."

Ngay sau khi được cấp phép xây dựng, TDG Group đã huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo tài chính vững mạnh và hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc cất nóc Alaric không chỉ là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện dự án mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của TDG Group đối với cộng đồng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sự kiện cất nóc tháp căn hộ Alaric vinh dự được đón tiếp ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, cùng ban lãnh đạo TDG Group và các đối tác.

Bên cạnh tháp Alaric, tòa tháp căn hộ Polaris cũng đang được đẩy mạnh thi công tầng hầm, thể hiện sự quyết tâm của TDG Group trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Việc xây dựng và hoàn thiện hai tòa tháp này không chỉ minh chứng cho tiềm lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp của TDG Group mà còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng.

Trải nghiệm lễ hội Xuân trong năm mới

Nhằm mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho khách hàng và du khách, vào ngày 15/2, The Maris Vũng Tàu đã tổ chức chuỗi hoạt động hấp dẫn, tạo điểm đến vui chơi sau Tết đầy thú vị. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú như tham quan phố Xuân Maris, thả cá cầu an, thưởng thức buffet chay thanh đạm và chương trình ca nhạc đặc sắc. Du khách không chỉ được tận hưởng không gian bình yên, hòa mình vào thiên nhiên biển đầu năm mà còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thanh lọc cơ thể và thăng hoa cảm xúc cùng âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ.

Hoạt động thả cá cầu an tại The Maris Vũng Tàu dịp đầu năm mới.

Đây là những hoạt động được tổ chức thường xuyên tại The Maris Vũng Tàu, thể hiện định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi khách hàng không chỉ tận hưởng không gian sống lý tưởng mà còn có cơ hội trải nghiệm những giá trị tinh thần phong phú và thư thái.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự bùng nổ mạnh mẽ với lượng du khách tăng cao. Cụ thể, trong ba ngày Tết (từ 29/1 đến 31/1/2025), toàn tỉnh đã đón khoảng 475.185 lượt khách, đạt tổng doanh thu ước tính hơn 423,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng đáng kể, đặc biệt là vào ngày mùng 3 Tết, toàn tỉnh ghi nhận 228.702 lượt khách, tăng 38,7% so với năm 2024, với doanh thu trong ngày đạt 210,5 tỷ đồng​. Đóng góp vào du lịch địa phương, The Maris Vũng Tàu đang từng bước trở thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu, nâng tầm vị thế của Bà Rịa - Vũng Tàu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.