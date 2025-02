Sức mua vàng trầm lắng ngày vía Thần Tài

Giá vàng tăng nên sức mua vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) không tăng cao như năm trước. Trong khi đó, không khí mua sắm lễ vật cúng Thần Tài khá sôi động.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho người dân mua heo quay trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 7, TP.Vũng Tàu).

Giá vàng tăng nhẹ, sức mua giảm

Ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nhiều người đi mua vàng để lấy lộc ngày vía Thần Tài. Chị Nguyễn Thị Lan (phường 8,TP.Vũng Tàu) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi mua một ít vàng trong ngày vía Thần Tài với hy vọng mang lại may mắn cho gia đình. Dù giá vàng năm nay cao hơn, nhưng tôi vẫn quyết định mua một chỉ vàng để lấy lộc”.

Tại các đơn vị kinh doanh vàng, giá vàng liên tục được điều chỉnh tăng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng SJC 9999 từ mức 86,5-90 triệu đồng/lượng lên 86,8-90,3 triệu đồng/lượng vào lúc 9h25. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 lên mức 86,6-90,3 triệu đồng/lượng. Đại diện một cửa hàng vàng cho biết, tình hình kinh tế khó khăn cùng với mức giá vàng cao kỷ lục đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mua của người dân trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Các cửa hàng vàng đã chuẩn bị kỹ về nguồn hàng và nhân lực, tăng cường nhân viên và mở cửa sớm hơn thường lệ. Nhiều cửa hàng còn trang trí không gian rực rỡ, tạo không khí lễ hội thu hút khách hàng. Người dân chủ yếu lựa chọn các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng nhỏ từ 0,5 đến 2 chỉ, phù hợp với khả năng tài chính trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao. Một số khách hàng cũng tìm đến các sản phẩm vàng phong thủy, linh vật mang ý nghĩa may mắn.

Người dân xếp hàng mua heo quay

Không chỉ thị trường vàng, các mặt hàng phục vụ ngày vía Thần Tài cũng sôi động. Từ 4h sáng, các điểm bán heo quay trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 7, TP.Vũng Tàu), người dân xếp hàng dài chờ mua lễ vật cúng Thần Tài. Lực lượng công an, dân phòng đã được điều động để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông. Sự phối hợp này giúp cho hoạt động mua bán diễn ra thuận lợi, tránh tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự.

Khảo sát cho thấy, heo quay có giá 320.000 đồng/kg, heo sữa nguyên con nhỏ khoảng 1,5 triệu đồng. Chị Minh Anh, chủ cửa hàng heo quay trên đường Nguyễn Tri Phương cho hay: “Chúng tôi cố gắng giữ giá ổn định, nhưng do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng nên buộc phải điều chỉnh một chút. Tuy nhiên, lượng khách năm nay vẫn rất đông đảo”.

Trong khi đó, giá tôm tươi (cỗ tam sên) tăng khá cao. Tôm càng xanh loại 18-20 con/kg ngày thường 220 ngàn đồng tăng lên 300 ngàn đồng/kg; tôm sú loại 20-25 con/kg tăng từ 30-50 ngàn đồng, dao động từ 340-350 ngàn đồng/kg.

Để đảm bảo thị trường ổn định, các cơ quan chức năng tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã triển khai các đoàn kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh và chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào về niêm yết giá và bán hàng. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của các DN đã được nâng cao”.

Bài, ảnh: NGUYỄN NAM