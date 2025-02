Quyết liệt vào việc từ đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đến thời điểm này các hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thi công dự án trọng điểm… đã vận hành ổn định, chuyển động đúng quỹ đạo. Tại các nhà máy, xí nghiệp, không khí làm việc diễn ra sôi động và khí thế.

Đáng chú ý, trên công trường một số dự án trọng điểm như chỉnh trang trục đường Thùy Vân, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, hoạt động tại cảng biển… ghi nhận sự tăng tốc ngay trong tháng đầu tiên của năm mới 2025. Hoạt động thi công tại các dự án này đã diễn ra trong suốt kỳ nghỉ vừa qua với mục tiêu làm việc xuyên lễ, xuyên Tết. Những chỉ số thống kê tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh diễn ra sáng 7/2 cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi 10/10 chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả trên chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền tỉnh đến sở, ngành, địa phương, DN… với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Ngay từ những ngày đầu năm 2025, tỉnh đã rà soát, xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ để tập trung đẩy nhanh việc triển khai tổ chức thực hiện với các giải pháp quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt là thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND về Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Đó là tăng tốc, bứt phá, về đích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.

Mới đây, ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh. Cùng với đó là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án sản xuất công nghiệp để sớm đưa vào vận hành…

Trong giai đoạn bứt phá của chặng đường “về đích”, cả hệ thống chính trị cần phải quyết liệt, không chấp nhận sự trì trệ. Có như vậy mới thực hiện được mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng ít nhất 10%. GRDP trừ dầu thô và khí đốt bình quân đầu người phấn đấu đạt 10.000 USD/người/năm mà Bà Rịa-Vũng Tàu đặt ra trong năm nay.

LAM GIANG