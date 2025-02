Quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công

Để chấm dứt tình trạng lấn chiếm, lãng phí nguồn lực quỹ đất công, ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý các khu đất lớn, lô đất trống, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất công trái phép.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ lấn chiếm đất công khu vực Trại Nhái (phường 12, TP.Vũng Tàu).

Quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm đất công

Diện tích 58,4ha đất công thuộc khu vực cù lao Bến Đình thuộc 3 phường: 5, 9, Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) nhiều năm bị người dân chiếm dụng trái phép để làm đùng nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh, cư trú không chính thức, một số trường hợp nuôi gia súc, gia cầm… Từ tháng 10/2024, chính quyền TP. Vũng Tàu đã quyết liệt vận động người dân tự nguyện tháo dỡ và cả cưỡng chế di dời trả lại đất cho Nhà nước. Đến nay, toàn bộ khu đất cù lao Bến Đình đã được giải tỏa để thực hiện quy hoạch khu đô thị mới.

Ngoài khu đất cù lao Bến Đình, tại TP.Vũng Tàu, chính quyền đã phát hiện nhiều vụ việc, có những vụ việc có quá trình bao chiếm đất công với thời gian khá dài, dẫn đến khiếu kiện. Chẳng hạn như vụ ông Trần Trọng Phu (phường 8) bao chiếm khoảng 4.000m2 đất công; Công ty TNHH Thanh Trung chiếm 8.000m2 tại 54 Trần Phú (phường 5) đã bị phát hiện và xử phạt lên đến 600 triệu đồng…

Ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, việc quản lý đất công là nhiệm vụ chính trị quan trọng để đảm bảo các quỹ đất công không bị lấn chiếm. Do đó, TP.Vũng Tàu đã hoàn thành việc cắm mốc đất công trên thực địa với 996 thửa có tổng diện tích 794,3ha.

Tình trạng lấn chiếm đất công cũng từng xảy ra tại một số địa phương khác như huyện Xuyên Mộc, Long Đất… Hàng loạt vụ lấn chiếm, bao chiếm đất công và sang nhượng trái phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Chẳng hạn như khu đất hơn 13ha do Nhà nước quản lý tọa lạc tại ấp 3 (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) bị bà B.T.T.M. (SN 1980, ngụ xã Bưng Riềng) lấn chiếm, sử dụng kinh doanh trái phép. Ngày 14/6/2024, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức thực hiện cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục đối với bà M. để bàn giao đất sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, bà M. tái chiếm khu đất, tái diễn hoạt động kinh doanh trái phép.

Tháng 6/2024, UBND huyện Xuyên Mộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà B.T.T.M. về hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn; buộc yêu cầu khắc phục hậu quả trong 10 ngày.

Tháng 9/2024, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc cũng đã tháo dỡ khách sạn do ông Đ.N.P. (ngụ xã Bình Châu) bao chiếm đất công để xây khách sạn với tổng diện tích hơn 460m2. Hiện nay, lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc đã tháo dỡ công trình vi phạm.

Lực lượng chức năng xử lý một trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn Phường 5 (TP. Vũng Tàu).

Quản lý và sử dụng hiệu quả

Xã Lộc An (huyện Long Đất) có 94 thửa đất công với diện tích 235,93ha. Sau khi cấp huyện đo đạc chỉnh lý thửa đất, xác định ranh giới, cắm mốc, huyện đã bàn giao hồ sơ đất công cho UBND xã Lộc An quản lý, sử dụng. Lãnh đạo UBND xã Lộc An cho biết, sau khi nhận bàn giao hồ sơ đất công từ huyện, xã đã rà soát, cắm biển báo khu vực đất công, rào chắn đối với các khu đất có nguy cơ bị lấn chiếm. Đồng thời, xã tổ chức hội nghị thông tin về các thửa đất công và tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể, ban ấp, các tổ dân cư và Nhân dân cùng địa phương tham gia quản lý, giám sát. Đối với diện tích đất công của từng ấp, địa phương đã có kế hoạch bàn giao cho ấp quản lý.

Cách làm của Lộc An cũng là giải pháp mà hầu hết các địa phương khác đang thực hiện để quản lý tốt quỹ đất công trên địa bàn. Theo lãnh đạo Sở, thời gian qua, sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương rà soát, kiểm kê quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng diện tích hơn 11.104ha quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đã được lập hồ sơ và giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý và khai thác.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất công, Sở Nông nghiệp và Môi trường còn đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương chủ động lập phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các cấp trong việc quản lý đất công trên mỗi địa bàn.

Đồng thời thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua “đấu giá” quyền sử dụng đất; tăng cường công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, đúng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn, đặt lợi ích công cộng và lợi ích của người dân trên hết trong quá trình quản lý, sử dụng đất…

Bài, ảnh: QUANG VŨ