Quản lý, giám sát các doanh nghiệp có nguồn thải lớn

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp - cụm công nghiệp (KCN-CCN) và hàng chục nhà máy có lưu lượng xả thải lớn. Nhằm ngăn chặn các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, tỉnh đã tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ.

Các DN có nguồn thải lớn đều phải đầu tư hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Trung tâm quản lý dữ liệu tỉnh. Trong ảnh: Sản xuất gạch men tại nhà máy Top Titile (KCN Mỹ Xuân A2, TX. Phú Mỹ).

Doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư

Theo Sở TN-MT, hiện nay, nước thải phát sinh từ các KCN-CCN đã được kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có 13/15 KCN đã đi vào hoạt động, trong đó 12 KCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm: KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, KCN Châu Đức, Đất Đỏ 1, Mỹ Xuân B1 - Conac, Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, KCN Cái Mép, Đông Xuyên và KCN Mỹ Xuân A2. Riêng KCN Đá Bạc mặc dù đã đi vào hoạt động nhưng do KCN này chỉ thu hút các dự án điện năng lượng mặt trời nên không phát sinh nước thải công nghiệp.

Hiện đã có 11 KCN đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và thực hiện việc truyền số liệu về Trung tâm quản lý dữ liệu của tỉnh (do Sở TN-MT tiếp nhận) để theo dõi, quản lý.

Trong 6 CCN đã đi vào hoạt động, có 5 CCN (Ngãi Giao, Hắc Dịch 1, An Ngãi, Boomin Vina, Lộc An) đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong đó, 4 CCN (Ngãi Giao, Hắc Dịch 1, An Ngãi, Lộc An) đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải (tương ứng) cột A theo quy định và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Riêng CCN Boomin Vina hiện đang khẩn trương thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ cột B lên đạt cột A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.

Ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở TN-MT thông tin, không chỉ quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải và đấu nối dữ liệu quan trắc tự động, các DN có nguồn phát thải khí thải lớn cũng đã chủ động đầu tư hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Một số DN có lưu lượng phát thải lớn và thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động đã đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Trung tâm quản lý dữ liệu tỉnh. Tính đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 45 trạm quan trắc khí thải tự động và 45 trạm quan trắc nước thải tự động.

Tiếp tục kiểm soát chặt nguồn thải

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu đang đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Hoạt động phát thải vào không khí có nguy cơ cao cho môi trường đã được nhận diện như sản xuất thép, xi măng, hóa chất; chế biến hải sản, bột cá, xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên…

Theo quy định của Bộ TN-MT các KCN, CCN và DN có lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên phải có hệ thống quan trắc tự động và đấu nối dữ liệu về Trung tâm dữ liệu tỉnh để Sở TN-MT theo dõi, giám sát. Bộ TN-MT cũng quy định 6 đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động gồm: Sản xuất phôi thép (sản lượng từ 200.000 tấn/năm trở lên); nhiệt điện (trừ sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên); sản xuất xi măng; hóa chất và phân bón (sản lượng trên 10.000 tấn/năm); sản xuất dầu mỏ (sản lượng trên 10.000 tấn/năm); lò hơi công nghiệp (sản lượng lớn hơn 20 tấn hơi/giờ). Theo quy định này, Bà Rịa - Vũng Tàu có 10 cơ sở sản xuất có lưu lượng nước thải lớn, trong đó tập trung tại các KCN trên địa bàn TX.Phú Mỹ như: Công ty CP Giấy Mỹ Xuân, Công ty TNHH Thép Posco Việt Nam, Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ...

Đối với các nguồn thải có chứa yếu tố độc hại (chứa hóa chất, các chất có độc tố mạnh, chất ô nhiễm tồn lưu), tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35 cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và đều hoạt động trong các KCN. Các cơ sở đang hoạt động đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải theo quy định, được các sở, ban, ngành và các địa phương giám sát chặt.

Theo Sở TN-MT, các chủ đầu tư KCN đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc tự động 24/24h về Trung tâm quản lý dữ liệu tỉnh để theo dõi, giám sát. Trong quá trình giám sát hình ảnh camera, nếu phát hiện nguồn thải có những dấu hiệu bất thường như màu sắc của nước thải, khí thải…, Trung tâm sẽ thông báo ngay với đơn vị chủ quản để kịp thời kiểm tra, khắc phục sự cố. Đồng thời, cảnh báo cho chủ nguồn thải biết hiện trạng đang phát thải của cơ sở để kịp thời ngừng xả thải và kiểm tra việc vận hành các công trình xử lý môi trường. DN nào vượt quy chuẩn, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu tự động để kiểm tra.

Bài, ảnh: QUANG VŨ