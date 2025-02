Nông dân Tam An nuôi vịt đẻ trứng cho thu nhập khá

Tận dụng ao, hồ và đồng ruộng sau mỗi vụ lúa, nhiều nông dân ở xã Tam An (huyện Long Đất) đã phát triển nghề nuôi vịt đẻ trứng, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định.

Trang trại nuôi vịt của ông Nguyễn Đức Triều cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Tam An là xã có diện tích trồng lúa khá lớn của huyện Long Đất với hơn 1.000ha, tập trung tại các cánh đồng An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi, Phước Hội. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, diện tích này trở thành nơi lý tưởng để chăn thả vịt. Ông Nguyễn Đức Triều, ấp Phước Trinh cho biết, những năm trước đây, hễ thấy bà con cắt lúa xong ở khu vực nào là ông lùa vịt ra đồng. Một năm, ông thả vịt chạy đồng được khoảng 3 - 4 tháng. Trong thời gian này, vịt thỏa thích bắt cua bắt ốc, ăn những hạt lúa sót lại. Nuôi vịt chạy đồng không chỉ giúp giảm tiền thức ăn mà trứng vịt đẻ ra còn to hơn, lòng đỏ nhiều, được thị trường ưa chuộng.

Tuy nhiên, theo cũng ông Triều, nuôi vịt chạy đồng có nhiều rủi ro như khó kiểm soát được dịch bệnh do không chủ động được nguồn thức ăn cho vịt. Do đó, năm 2020, ông Triều mạnh dạn vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH huyện đầu tư xây dựng nhà trại, chuyển sang phát triển mô hình chăn nuôi vịt đẻ trứng trong ao vườn của gia đình trên diện tích gần 1ha.

“Hiện tôi đang nuôi hơn 3.200 con vịt. Bình quân mỗi ngày, đàn vịt đẻ khoảng 3.000 quả trứng. Nhờ nghề này mà vợ chồng tôi có điều kiện nuôi các con ăn học đàng hoàng, việc chi tiêu trong gia đình cũng thỏa mái, còn có tiền đầu tư vào ruộng vườn”, ông Triều chia sẻ.

Gắn bó với nghề chăn nuôi vịt thịt rồi chuyển sang nuôi vịt đẻ trứng cả chục năm nay, ông Phạm Minh Nguyên, ấp An Thạnh hiện đang nuôi gần 4.000 con vịt đẻ trứng, trung bình mỗi ngày gia đình ông thu hoạch từ 3.200 - 3.700 quả trứng. Ước tính, mỗi tháng sau khi trừ tất cả các chi phí, ông Nguyên thu về gần 40 triệu đồng. Ông Nguyên cho biết, nuôi vịt đẻ trứng không khó nhưng đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ đúng các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là khâu chọn giống, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Để bảo đảm năng suất, chất lượng trứng, sau hai năm người nuôi phải thay lứa vịt một lần.

Theo Hội Nông dân xã Tam An, trên địa bàn có hơn 100 hộ nuôi vịt đẻ trứng và vịt thịt đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng, giúp nhiều hộ hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, để phát triển người chăn nuôi cần phải có một kiến thức nhất định trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh… mới phát triển mô hình này hiệu quả, lâu dài.

“Thời gian tới, Hội phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức cho hội viên, nông dân tham quan, học tập mô hình chăn nuôi vịt thịt, vịt đẻ trứng hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, đưa con giống mới vào sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất. Hội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp các hộ chăn nuôi vịt đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử B2B (Felix.store), liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho nông dân”, ông Huỳnh Phúc Thông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam An thông tin thêm.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG-TUẤN HẢI