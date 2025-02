Nông dân phấn khởi vào vụ thu hoạch tiêu

Dù năng suất giảm so với mọi năm do thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ giá tiêu đang ở mức cao nên các nhà vườn phấn khởi.

Nông dân huyện Xuyên Mộc bắt đầu thu hoạch vụ tiêu năm 2025.

Sản lượng tiêu giảm mạnh

Những ngày này, gia đình ông Trần Dự (ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) cùng 3-4 nhân công trải lưới cho vườn tiêu 2,2ha đã chín. Ông Dự cho biết, vụ tiêu năm nay đến trễ hơn. Thời điểm này năm ngoái, vườn tiêu của gia đình ông đã thu hoạch rộ nhưng năm nay, giữa tháng 2 mới trải lưới, chuẩn bị thu hoạch. Nguyên nhân do trong quá trình cây sinh trưởng, làm trái gặp thời tiết không thuận lợi. Thời điểm xử lý cho cây ra hoa, nắng gay gắt kéo dài và tình trạng khô hạn khiến hoa bị rụng, tỷ lệ đậu trái rất thấp. Người trồng tiêu cũng phải xử lý, chăm bón cẩn thận. Vì vậy, tiêu chín muộn và thu hoạch cũng muộn hơn 1 tháng.

Theo ông Dự, năng suất vườn tiêu của gia đình ông giảm khoảng 50%, ước chỉ thu được khoảng 5 tấn. Cách đó không xa, 4 sào tiêu của gia đình ông Lê A cũng chỉ ước thu hoạch khoảng 2,5 tấn, giảm 50% so với năm ngoái.

Tại huyện Châu Đức, tình trạng tiêu mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết khiến các vườn giảm mạnh năng suất. Vườn tiêu 1,5ha của gia đình ông Hồ Văn Thư (ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã) đang bước vào thu hoạch. Từ đầu tuần đến nay, gia đình ông thu được 5 tạ tiêu. Theo ông Thư, vụ tiêu năm nay, dự kiến gia đình ông chỉ thu được khoảng 3,5 tấn tiêu/1,5ha, giảm gần một nửa so với mọi năm.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Giã cho biết, diện tích trồng tiêu trên địa bàn xã ngày càng giảm, hiện chỉ còn khoảng 50ha so với trước đây. Vụ tiêu năm nay thu hoạch chậm hơn, sản lượng cũng giảm một nửa so mọi năm do thời tiết bất lợi. “Người trồng tiêu phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ nông dân tập huấn kỹ thuật chăm sóc, không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung vào chất lượng và hướng đến xây dựng vùng trồng tiêu hữu cơ, phát triển bền vững”, ông Hạnh nói.

Box: Ghi nhận trong ngày 16/2, giá tiêu dao động ở mức 157-160 ngàn đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg ở một số địa phương. Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai và Bình Phước được thu mua ở mức thấp nhất là 157 ngàn đồng/kg. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai, giá tiêu ở mức 158 ngàn đồng/kg. Giá tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ở mức 160 ngàn đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường.

Giá bán tiêu cao

Sáng 16/2, qua khảo sát cho thấy, giá tiêu đứng ở mức 160 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng so với ngày 15/2. Mặc dù giảm nhẹ, nhưng so với từ giữa năm 2024 đến nay, giá tiêu tăng khoảng 60 ngàn đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá bán tiêu cao giúp bà con phấn khởi bước vào vụ thu hoạch mới vì với mức giá này nông dân vẫn có lãi.

Ông Hồ Văn Thư, xã Bình Giã, huyện Châu Đức cho biết, năm nay dù vườn tiêu đạt năng suất thấp hơn mọi năm nhưng giá tiêu cao nên bà con trồng tiêu vẫn có lãi. “Với sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 3,5 tấn, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi vẫn lãi khoảng 100 triệu đồng. Đây là động lực để nông dân đầu tư cho vụ tiếp theo”, ông Thư cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Dự (ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) nhẩm tính, với khoảng 5 tấn/2,2ha, nếu bán với giá 160 ngàn đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí gia đình ông còn lãi khoảng 200 triệu đồng.

Niên vụ 2025, toàn tỉnh có hơn 10.370ha tiêu, trong đó gần 10 ngàn ha đang cho thu hoạch; ước sản lượng hơn 25 ngàn tấn. Trung bình 1ha tiêu chỉ cho sản lượng khoảng 2 tấn, giảm 50% so với mọi năm. Tuy nhiên, với giá tiêu cao như hiện tại, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 200-300 triệu đồng/ha.

Dự kiến đến cuối tháng 2/2025 các vườn tiêu sẽ rộ vụ thu hoạch.

Bài, ảnh: VÂN ANH