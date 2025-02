Ngày vía Thần Tài: Giá cả ổn định, nguồn hàng dồi dào

Sáng mùng 10 tháng Giêng âm lịch (7/2/2025), không khí mua sắm ngày vía Thần Tài đã tràn ngập khắp các địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ chợ truyền thống đến các khu phố thương mại ở TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Long Đất... đều nhộn nhịp người dân đi sắm lễ.

Tại TP. Vũng Tàu, từ 4h sáng, hàng trăm người đã kiên nhẫn xếp hàng dài tại các cửa hàng bán heo quay trên đường Nguyễn Tri Phương (Phường 7) để mua lễ vật cúng Thần Tài. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng và tiểu thương, thị trường năm nay diễn ra sôi động nhưng ổn định.

Giá cả các mặt hàng như heo quay, gà luộc, cá lóc, hoa đồng tiền và vàng mã không có nhiều biến động so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an, dân phòng đã có mặt từ sớm, túc trực và điều tiết giao thông tại các điểm bán hàng đông người.

Lực lượng chức năng có mặt từ 4h sáng để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Tri Phương

Hàng trăm người dân đã kiên nhẫn xếp hàng chờ mua heo quay

Gà luộc được bày bán với giá 400.000 đồng/con

Cá lóc nướng giá 100.000 đồng/con món ăn không thể thiếu trong ngày vía

Ngoài các mặt hàng thực phẩm truyền thống, các sản phẩm trang trí và vật phẩm cúng cũng được người dân quan tâm lựa chọn.

Những chậu hoa đồng tiền rực rỡ - biểu tượng may mắn được nhiều người chọn mua trong ngày vía Thần Tài

Bộ vàng mã giá 20.000 đồng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình.

Dù thị trường có nhiều biến động, nhưng với tinh thần "thuận mua vừa bán", ngày vía Thần Tài vẫn là dịp để người dân gửi gắm niềm tin về một năm mới làm ăn phát đạt.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam