Khách đông, phố - biển Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn sạch sẽ

Kỳ nghỉ Tết kéo dài, khách đông, áp lực về xử lý môi trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu cao gấp nhiều lần so với ngày thường nhưng bãi biển, các khu vui chơi công cộng, các tuyến đường, khu dân cư đều sạch sẽ, tinh tươm.

Vũng Tàu tăng cường năng lực thu gom rác

Theo ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), lượng rác thải ngày thường khoảng 400 tấn/ngày. Từ ngày mùng 2-4 Tết, lượng rác thải tăng lên 20-30% so với ngày thường. Để bảo đảm không để rác thải ứ đọng trong các khu dân cư, khu du lịch và bãi biển, ngoài 46-50 chuyến xe chuyên dùng/ngày, công ty còn chủ động thuê thêm 5 xe cuốn ép rác chuyên dùng, 15 xe tải ben và 1 máy xúc kịp thời thu gom, vận chuyển rác đến Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ).

VESCO cũng huy động hơn 500 công nhân và 37 người tăng cường dọn rác tại các địa điểm tập trung đông người từ 4-22 giờ để thành phố luôn sạch đẹp, không để rác tồn đọng sang ngày hôm sau.

Công nhân thu gom rác trên đường Võ Thị Sáu vào sáng mùng 4 Tết

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, các ngày tập trung đông khách du lịch từ mùng 2-4 Tết, tại các khu vực bãi biển, công viên, khu vực kè đá dọc Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa… vẫn khá sạch sẽ. Rất nhiều thùng rác được bố trí khắp nơi. Các bảng biển “Quy định tại bãi biển, nơi công cộng” được lắp đặt nhiều nơi trên các tuyến đường ven biển nhằm tuyên truyền việc cấm tụ tập ăn nhậu, nấu nướng, xả rác; cấm bán hàng rong…

Riêng tại khu vực bãi biển, VESCO bố trí 60 công nhân túc trực thường xuyên để thu gom rác. Do đó, dưới bãi biển, mặc dù lượng khách đông đúc nhưng nhờ có lực lượng túc trực thường xuyên nhắc nhở du khách không mang thức ăn xuống biển và dọn dẹp, thu gom rác kịp thời nên biển Vũng Tàu gần như sạch sẽ.

Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh cho biết thời gian qua, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo Vũng Tàu thực sự sạch đẹp, an toàn trong con mắt của người dân và du khách khi đến với địa phương du lịch, nghỉ dưỡng. Gần đây, TP. Vũng Tàu áp dụng biện pháp nghiêm cấm ăn uống trên bãi biển. Mặc dù vậy, công nhân vẫn phải thường xuyên đi dọc bãi biển để thu gom rác do khách du lịch làm rơi, hoặc một số người ý thức chưa tốt còn vứt lại rác trên bãi biển.

Một số khu vực được phép tổ chức bán nước giải khát, nhưng thành phố đã tổ chức lực lượng trực thường xuyên để thu gom, nhắc nhở du khách để rác đúng nơi quy định. Nhờ đó, dù khách du lịch đông, áp lực rác thải lớn nhưng TP. Vũng Tàu luôn giữ được vệ sinh môi trường sạch đẹp.

Các địa phương tăng không để rác ứ đọng

Tại các địa phương, công tác thu gom, xử lý rác được tăng cường để rác không bị tồn đọng trong khu dân cư, khu du lịch. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Đức để bảo đảm thu gom triệt để, không để rác thải tồn đọng trong ngày, huyện đã yêu cầu đơn vị dịch vụ môi trường trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp cả về phương tiện lẫn nhân sự. Cụ thể đơn vị dịch vụ phải huy động tối đa nhân lực để thu gom, xử lý rác; bổ sung thêm khung giờ và phương tiện thu gom xe kéo, xe đẩy, xe chở rác; tăng tần suất các chuyến thu gom; chủ động điều chỉnh nhân lực giữa các khâu nhằm giảm áp lực cho người thu gom rác...

Các địa phương tăng cường phương tiện và nhân lực để thu gom rác trong dịp Tết

Các huyện Xuyên Mộc, Long Đất và huyện Côn Đảo, TX. Phú Mỹ cũng có kế hoạch thu gom rác, không để rác ứ đọng bất cứ khu vực nào trong thành phố, huyện, thị.

Theo huyện Xuyên Mộc, dịp Tết, địa phương này có lượng rác lớn thứ 2 (sau TP. Vũng Tàu) do lượng khách du lịch tăng cao. Theo đó, các bãi biển, khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch tập trung đông người huyện đều có kế hoạch thu gom, xử lý rác kịp thời, vận động người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Kbec Vina (Khu xử lý chất thải tập trung 100ha Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) - đơn vị xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cho biết, từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh so với ngày thường. Trong đó, TP. Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc là tăng nhiều nhất. Theo đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1.800 tấn/ngày (tăng khoảng 35-40% so với ngày thường). Tuy nhiên, công ty vẫn bố trí nhân sự và phương tiện để tiếp nhận, xử lý rác đúng quy trình, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Dù lượng khách đông nhưng biển Vũng Tàu vẫn luôn sạch đẹp. Ảnh chụp sáng mùng 4 Tết. Ảnh Hữu Tài

Chị Nguyễn Lệ Thu, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, cho biết, gia đình chị có 3 ngày nghỉ Tết ở Hồ Tràm và Vũng Tàu. Bãi biển ở Hồ Tràm và Vũng Tàu chỗ nào cũng sạch khiến du khách rất hài lòng khi vui chơi, tắm biển. Lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc như công an, Đội trật tự đô thị, Ban Quản lý các khu du lịch, đoàn viên, thanh niên, phường túc trực 24 giờ/ngày để nhắc nhở du khách cùng giữ gìn an ninh trật tự bãi biển, công viên. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng có mặt dọc tuyến biển để kịp thời thu gom rác. Các nhà vệ sinh công cộng, tắm nước ngọt được lắp đặt tại công viên để phục vụ du khách. “Vì vậy, tôi rất ấn tượng với Bà Rịa - Vũng Tàu bởi môi trường sạch sẽ và an ninh trật tự tại khu vực biển, gần biển”, chị Thu nói.

Bài, ảnh: QUANG VŨ