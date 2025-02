Cảng CMIT đón chuyến tàu đầu tiên của hợp tác Gemini kết nối trực tiếp Việt Nam với bờ Tây Hoa Kỳ

Tối 7/2, tàu mẹ Maersk Antares đã rời cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) sau khi hoàn tất xếp dỡ an toàn và nhanh chóng gần 11.000 TEU hàng hóa và container rỗng.

Đây là tàu đầu tiên thuộc Hợp tác Gemini, khai thác trên tuyến dịch vụ TP6/WC1, đạt năng suất bến ấn tượng 172container/giờ.

Hợp tác Gemini giữa Maersk và Hapag-Lloyd chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, với mục tiêu đạt trên 90% độ tin cậy lịch trình khi toàn bộ mạng lưới đi vào hoạt động. Điều này đòi hỏi các cảng phải đảm bảo tốc độ làm hàng nhanh chóng, giúp tàu vào và rời cảng đúng tiến độ.

Tàu Maersk Antares đã rời cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) sau khi hoàn tất xếp dỡ an toàn và nhanh chóng gần 11.000 TEU hàng hóa và container rỗng.

CMIT, với 14 năm kinh nghiệm vận hành, tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy của Maersk và Hapag-Lloyd. Cảng này sẽ là điểm dừng của 2 tuyến tàu mẹ và 1 tuyến tàu gom hàng mỗi tuần thuộc Hợp tác Gemini. Các yếu tố then chốt như năng suất xếp dỡ cao, ổn định và khai thác an toàn là lý do giúp CMIT duy trì sự tin tưởng của các đối tác.

Với sự hỗ trợ của các cổ đông APM Terminals, VIMC và Cảng Sài Gòn, vừa qua, cảng CMIT đã đầu tư và tiếp nhận thêm cẩu bờ thứ 7 nhằm nâng cao năng lực khai thác, nâng cao năng suất xếp dỡ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng tốt hơn. Hiện CMIT đang tiếp nhận 8 tuyến dịch vụ hàng tuần kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm như châu Mỹ, châu Âu, Địa Trung Hải, Trung Đông và nội Á.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN