BIENDONG POC có 4.500 ngày vận hành tuyệt đối an toàn

Tin từ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) cho biết, đơn vị đã cán mốc 4.500 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố nào gây mất giờ công lao động (Zero LTI) vào lúc 0h ngày 5/2. Thành tích này đánh dấu 11 năm đi vào vận hành khai thác an toàn của BIENDONG POC.

Người lao động BIENDONG POC trên giàn Hải Thạch.

Để đạt được thành tích trên, trong những năm qua BIENDONG POC đã không ngừng cải tiến hệ thống chính sách, quy trình đánh giá nội bộ, các quy chuẩn về an toàn và bộ máy kiểm soát theo hướng chuyên nghiệp hơn, hoàn chỉnh hơn, nhằm chuẩn hóa công việc và cải tiến khi cần thiết.

Bên cạnh đó, BIENDONG POC cũng xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp với mục tiêu từng bước hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường, năng lực quản trị, điều hành; đồng thời sử dụng các bên thứ ba để tiến hành kiểm tra, đánh giá.

Năm 2024, BIENDONG POC đạt kết quả ấn tượng với sản lượng 861 triệu m³ khí và 1,301 triệu thùng condensate.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN