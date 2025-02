Bà Rịa - Vũng Tàu tiên phong trong chuyển đổi số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các mục tiêu được đặt ra đến năm 2030 như sau: hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) sử dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên được số hóa, kết nối, chia sẻ; 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở và số hóa hồ sơ hành chính, ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý.

Về kinh tế số, tỉnh sẽ xây dựng bộ dữ liệu ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, năng lượng, logistics và thị trường lao động, hỗ trợ sản xuất, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các di tích, danh lam thắng cảnh, tài liệu giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường và giao thông được số hóa, kết nối, phục vụ phát triển bền vững.

An toàn thông tin được tăng cường với mô hình bảo vệ “4 lớp”, triển khai Chiến lược An ninh mạng, đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu quan trọng. Mục tiêu đến 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành địa phương tiên phong về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

PHÚ XUÂN