Bà Rịa-Vũng Tàu: 10/10 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024

Sáng 7/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh, Lê Ngọc Khánh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong tháng 1, kinh tế-xã hội của tỉnh có những dấu hiệu tích cực, 10/10 chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 875 tỷ đồng, đạt 8,49% so với kế hoạch, tăng 4,14% so cùng kỳ năm 2024; doanh thu dịch vụ du lịch lưu trú đạt 554 tỷ đồng, đạt 7,84% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 9,06%; sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 4,28%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.963 tỷ đồng, tăng 16,49%. Tổng thu ngân sách đạt 8.403 tỷ đồng, tăng 0,21% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… có nhiều cải thiện.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Quyền Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến về triển khai thực hiện công tác sáp nhập các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tháng 2 và cả năm 2025, công tác an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách; tình hình sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sạch tại các vùng nông thôn; thực hiện sắp xếp, tỉnh gọn tổ chức bộ máy của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; sớm ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; công tác quy hoạch.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ANTT, ATGT; thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; công tác giao quân...

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG