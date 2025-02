7 chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn kế hoạch

Chiều 4/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tập thể UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo, so với Nghị quyết Đại hội VII về chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm 2021-2025, ước thực hiện có 7/10 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao hơn kế hoạch; 3/10 chỉ tiêu kinh tế dự kiến đạt thấp hơn kế hoạch đề ra (tổng mức bán lẻ hàng hóa; giá trị xuất khẩu trừ dầu khí và giá trị sản xuất ngư nghiệp).

Về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu và quy mô kinh tế, GRDP trừ dầu thô và khí đốt ước tăng bình quân 7,6%/năm, đạt kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với tăng trưởng trung bình cả nước. Riêng GRDP/người trừ dầu thô và khí đốt ước năm 2025 đạt chỉ tiêu Đại hội VII đề ra là 10.370USD/người/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; ước năm 2025: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,08% (tăng 2,78% so với năm 2020); Dịch vụ chiếm 28,16% (tăng 0,42% so với năm 2020); Nông nghiệp chiếm 8,19% (giảm 3,44% so với năm 2020) và thuế sản phẩm chiếm 8,57% (tăng 0,24% so với năm 2020).

Quy mô kinh tế ước năm 2025 đạt khoảng 565 ngàn tỷ đồng, trong đó quy mô trừ dầu thô và khí đốt hơn 312 ngàn tỷ đồng.

Sau khi nghe các sở, ngành góp ý, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý các sở, ngành để hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành rà soát lại nội dung, lưu ý về các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới và thống nhất về số liệu, nhất quán trong sử dụng từ ngữ.

HUYỀN TRANG