Quy định mới về tách thửa đất: Phù hợp với Luật Đất đai và thực tiễn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng theo Luật Đất đai năm 2024. Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 16/9/2024, thay thế cho Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND.

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở TN-MT) về những điểm mới trong quyết định này.

.Phóng viên: Quyết định 44 quy định về tách thửa, hợp thửa đất mới áp dụng vào thực tiễn chưa đầy một năm, vì sao đã phải thay đổi, thưa ông?

- Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn: Về cơ bản, Quyết định số 44 (QĐ44) của UBND tỉnh đã đáp ứng tốt yêu cầu về mặt quản lý Nhà nước về đất đai, giúp định hướng, hỗ trợ việc thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, QĐ44 không còn phù hợp với các quy định hiện hành, đặc biệt là khi Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành đồng loạt có hiệu lực ngày 1/8/2024. Do đó, UBND tỉnh cần thiết phải ban hành quyết định mới cho phù hợp với quy định pháp luật đất đai và thực tiễn của địa phương.

Từ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn trên, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 24 (QĐ24) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay thế QĐ44.

.Những điểm mới của QĐ24 là gì, thưa ông?

- QĐ 24 có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về việc tách thửa, hợp thửa. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 220 của Luật Đất đai năm 2024 và việc chia tách để hình thành thửa đất mới phải bảo đảm quyền đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 29 của Luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, về thực hiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân, trước đây, QĐ44 quy định việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/5.000. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thì áp dụng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000...

QĐ24 nêu ngắn gọn, súc tích hơn. Tuy nhiên, cả 2 quyết định mới và cũ đều không áp dụng các quy hoạch xây dựng khi giải quyết thủ tục tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Về điều kiện tách thửa đất đối với tổ chức, QĐ44 quy định khi tách thửa đất theo dự án đầu tư thì chỉ cần phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt. Còn theo QĐ24, ngoài việc đã được phê duyệt thì phải đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật phải được Sở Xây dựng nghiệm thu, bảo đảm đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Ngoài ra, QĐ24 đã bổ sung thêm một trường hợp cụ thể được giải quyết tách thửa đất nếu đủ điều kiện. Đó là thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có nhiều loại đất (gồm quy hoạch đất nông nghiệp, quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) thì được xem xét giải quyết tách thửa đất nếu đủ điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu tương ứng với một loại đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong QĐ24, UBND tỉnh đã nêu rõ trách nhiệm thực hiện của từng sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện tách thửa, hợp thửa đất.

Quyết định số 24 quy định về tách thửa, hợp thửa đất có hiệu lực từ ngày 16/9, thay thế Quyết định số 44 để phù hợp với Luật Đất đai mới.

.Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất có gì thay đổi không, thưa ông?

- Về diện tích tối thiểu và kích thước được tách thửa đối với từng loại đất, QĐ24 không thay đổi so với quyết định cũ. Tuy nhiên, điều kiện diện tích, kích thước đã có sự thay đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, ngoài điều kiện có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m thì có thêm điều kiện “hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m”. Đây là điểm QĐ 44 trước đây không quy định.

Theo đó, diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất ở sau khi tách thửa tại khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo là từ 60m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Các xã còn lại, thửa đất có diện tích và kích thước từ 80m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ 100m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tương tự, đối với đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa thuộc khu vực đất nông nghiệp), quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2, tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

.Xin cảm ơn ông.

