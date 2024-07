Trước ngày 15/7, PTSC phải có phương án chấm dứt hoạt động khu nhà đổi ca 284 Nguyễn An Ninh

Tin từ Sở Xây dựng cho biết, sau cuộc họp (diễn ra ngày 3/7) với Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc thu hồi khu nhà đổi ca PTSC (284 Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) và Sở Xây dựng, UBND TP.Vũng Tàu đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm xử lý vụ việc.

Cụ thể, UBND TP.Vũng Tàu đề nghị PTSC trong thời gian thực hiện chấm dứt hoạt động khu nhà ở, đưa tất cả công nhân, cư dân lưu trú ra khỏi khu đất (284 Nguyễn An Ninh, phường 7) theo phương án đề nghị trả lại đất-nhà cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.Vũng Tàu. Đồng thời, tiếp tục có phương án bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Song song đó, PTSC phải tổ chức rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan; báo cáo quá trình quản lý, sử dụng và phương án chấm dứt hoạt động chi tiết, cụ thể đối với khu nhà ở 284 Nguyễn An Ninh (phường 7) gửi về UBND TP.Vũng Tàu trước ngày 15/7.

UBND TP.Vũng Tàu cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường 7, PTSC và đơn vị liên quan rà soát tất cả cư dân cư trú tại khu nhà ở, tình hình an ninh, trật tự, căn cứ quy định đề xuất phương án xử lý việc cấp hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý cư trú đối với cư dân sinh sống tại khu nhà 284 Nguyễn An Ninh. Đồng thời, tổ chức làm việc với dân cư khu vực này để thiết lập hồ sơ, dữ liệu dân cư chi tiết của người dân sinh sống trong từng phòng ở thuộc khu nhà; Xác định, báo cáo làm rõ trường hợp công nhân ở hợp pháp theo quy định và cư dân ở không hợp pháp. Từ đó có báo cáo kết quả các nội dung nêu trên về UBND TP.Vũng Tàu trước ngày 1/8.

QUANG VŨ