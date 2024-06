Tính từ năm 2021 đến nay Công an tỉnh đã thụ lý, điều tra 23 vụ, 35 bị can phạm các tội liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng. Đã kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 14 vụ, 34 bị can; đình chỉ điều tra 1 vụ, 1 bị can; tạm đình chỉ 6 vụ, đang điều tra 2 vụ.