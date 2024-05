TP.Vũng Tàu: Kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật

Chiều 3/5, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 của UBND thành phố.

Một trong những kết quả nổi bật là lũy kế 4 tháng, thành phố đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến vui chơi, tắm biển. Đặc biệt, trong tháng 4, lượng khách tắm biển tăng 81% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 4, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của thành phố ước đạt 3.361 tỷ đồng, tăng 13,39% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước lũy kế 4 tháng đạt hơn 14,2 ngàn tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp lũy kế đạt hơn 13,4 ngàn tỷ đồng, tăng 6,92% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 1.934 tỷ đồng, đạt 44,04% so dự toán tỉnh giao.

Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, qua đó, thu hút thêm nhiều khách nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh đặc biệt lưu ý, các cơ quan, đơn vị, xã, phường, tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài và ngắt thiết bị giám sát hành trình khi đánh bắt hải sản.

Các đơn vị, phòng, ban, khẩn trương hoàn thành thủ tục để đấu giá các khu đất công, giúp thành phố có nguồn đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để có quỹ đất sạch triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố...

THI PHONG