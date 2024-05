Tiết kiệm chi phí nhờ ứng dụng drone vào sản xuất lúa

Một số địa phương trên địa bàn huyện Long Điền đã đưa thiết bị bay không người lái (drone) để gieo sạ, phun thuốc BVTV. Nhờ đó, nông dân tiết kiệm được chi phí, thời gian cũng như bảo vệ sức khỏe của nông dân.

Nhân viên kỹ thuật Chi hội Nông dân nghề nghiệp phun thuốc BVTV vụ Đông Xuân 2023-2024 tại cánh đồng An Nhứt (huyện Long Điền).

Với 3,5ha lúa, vụ Đông Xuân 2023-2024, ông Nguyễn Văn Hùng, ấp An Lạc, xã An Nhứt thu hoạch hơn 8 tấn/ha. “Có được kết quả này chính là nhờ những tiện ích mà công nghệ drone mang lại. Do triển khai phun đồng loạt trên diện rộng, sâu bệnh không có cơ hội di chuyển từ vùng này sang vùng khác nên hiệu quả diệt trừ rất tốt, năng suất nhờ đó cũng tăng cao”, ông Hùng phấn khởi cho biết.

Ông Trần Công Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhứt, cho biết, việc áp dụng drone phun thuốc BVTV cho cây lúa duy trì đến nay đã là mùa thứ tư, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Ngoài ra, 100% vỏ bao bì đựng thuốc BVTV sẽ được thu gom tập trung, không gây ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp dần thay thế sức người, tiết kiệm được gần 30% chi phí công lao động, các loại thuốc, phân bón…

Từ hiệu quả đó, giữa tháng 4/2024, 30 hội viên nông dân trên địa bàn xã An Nhứt đã liên kết thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ứng dựng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, chi hội đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng, trang bị 2 thiết bị bay T50 và T25 (loại 50 lít và 20 lít). Bên cạnh đó, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, một hội viên là ông Nguyễn Văn Dũng, ấp Đồng Trung được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh bàn giao 1 drone để phun thuốc BVTV cho các loại cây trồng.

Đến nay, hơn 450ha lúa của xã An Nhứt đã được tiếp cận drone vào khâu phun thuốc BVTV. Không riêng gì hoạt động tại địa bàn huyện Long Điền, Chi hội Nông dân nghề nghiệp ứng dựng thiết bị bay không người lái còn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Châu Đức.

“Phòng NN&PTNT huyện Long Điền tham mưu UBND huyện đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo sạ, đến phun thuốc, quản lý dịch hại trên bầu trời sẽ mang đến sắc thái mới cho sản xuất nông nghiệp huyện nhà”, ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Long Điền cho hay.

Bài, ảnh: QUỐC VINH