Muối rớt giá thê thảm

Dù được mùa muối nhưng nhiều nông dân tại xã An Ngãi (huyện Long Điền) vẫn lo lắng bởi giá bán chỉ còn từ 800-900 đồng/kg, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2023.

Nông dân An Ngãi tranh thủ thu hoạch muối trước khi vào mùa mưa 2024.

Đứng bên những ụ muối cả trăm tấn trên ruộng, ông Nguyễn Văn Gia, ở ấp An Thạnh, xã An Ngãi cho biết, năm nay thời tiết nắng nhiều nên muối đạt năng suất cao nhưng giá bán lại xuống thấp, người sản xuất lại rơi vào cảnh được mùa mất giá.

Theo ông Gia, hiện giá muối truyền thống và muối trải bạt tương đương nhau, khoảng từ 800-900 đồng/kg, giảm gần 1.000 đồng so với vụ muối năm 2023.

“Năm nay, gia đình tôi canh tác 10ha muối (chủ yếu là sản xuất trải bạt), thu hoạch khoảng 1.500 tấn. Đầu tháng 5/2024, tôi chỉ mới bán được 300 tấn, phần còn lại phải trữ vào kho và ủ để ngoài ruộng vì thương lại chưa thu mua”, ông Gia cho hay.

Giá bán rẻ, một số diêm dân đang thu hoạch muối, gặp cơn mưa đầu mùa thì họ bỏ luôn, vì tiền bán muối hạt không đủ tiền thuê công cào muối.

Theo UBND xã An Ngãi, tổng diện tích sản xuất muối niên vụ 2023 - 2024 là 270ha/157 hộ; trong đó diện tích muối trải bạt hơn 34ha/16 hộ. Tổng sản lượng muối năm nay đạt 19 ngàn tấn, tăng 6 ngàn tấn so với cùng kỳ năm 2023. Muối An Ngãi chủ yếu cung cấp cho các DN, thương lái thu mua từ các tỉnh.

“Để bà con yên tâm canh tác, hiện chúng tôi cùng với các ngành chức năng đang nỗ lực kêu gọi các DN, HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, để bà con nông dân yên tâm sản xuất. Đồng thời địa phương cũng đã rà soát nhu cầu hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất muối trải bạt 16ha/ 7 hộ nông dân trên địa bàn xã, hướng đến sản xuất muối sạch, an toàn với người tiêu dùng”, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi Lương Tuấn Hải cho hay.

Bài, ảnh: PHAN THẢO