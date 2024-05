Huyện Châu Đức phát huy nội lực xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu

Ngày 7/5, UBND huyện Châu Đức tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4, lũy kế 4 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2024.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Đức, giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện trong tháng 4 đạt 215 tỷ đồng, luỹ kế 1.734 tỷ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 600 tỷ đồng, luỹ kế 2.154 tỷ đồng, tăng 7,81% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ 803 tỷ đồng, luỹ kết 3.372 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 63,297 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc…

Đến nay huyện Châu Đức có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 43 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; 31 sản phẩm OCOP của huyện đã đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu các ban, ngành và địa phương phát huy nội lực, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả gắn với xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Chuyển đổi số, cài đặt tài khoản định danh điện tử, các tiện ích của ứng dụng VNeID. Thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, phấn đấu kéo giảm tạn nạn giao thông 3 tiêu chí so với năm 2023.

MẠNH QUÂN