Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ngày 13/2.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đầu cầu Chính phủ với 45 địa phương trên cả nước có các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Hạ tầng giao thông đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, cả nước thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định. Trong đó, các đột phá về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đạt nhiều kết quả tích cực, tạo không gian phát triển mới, góp phần giảm giá thành vận tải, chi phí đầu vào, tăng cạnh tranh cho hàng hóa.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu và còn dư địa rút ngắn thời gian thi công. Do đó, Thủ tướng yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát công việc, đánh giá tình hình, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, cấp vốn; chỉ rõ vướng mắc ở đâu, khâu nào, trách nhiệm của ai; đồng thời đề xuất giải pháp giải quyết.

Bộ GT-VT cho biết, cả nước có 34 dự án (86 dự án thành phần) trên địa bàn 48 tỉnh, thành phố; trong đó, có 45 dự án do các địa phương triển khai, thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT.

Bộ GT-VT đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, tích cực triển khai dự án. Tiến độ triển khai thi công tại các địa phương như: Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Đắk Lắk, An Giang, Hà Giang, Đồng Tháp bám sát yêu cầu. Các địa phương còn lại tiến độ chưa đạt yêu cầu do vướng mắc về mặt bằng thi công, cũng như nguồn vật liệu san lấp.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ. Dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành cấp phép khai thác đất, đá cho nhà thầu thi công. Đồng thời, đang tổ chức 15 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 30% giá trị công trình.

Đầu năm 2024, dự án đã được bố trí 500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn, đến nay đã giải ngân được 329 tỷ đồng, đạt 66%. Trong tháng 3, dự án tiếp tục được bổ sung 487 tỷ đồng (đến nay đã giải ngân được 33% trên tổng số 987 tỷ đồng tổng vốn bố trí và bổ sung).

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, nếu thúc đẩy triển khai nhanh các công trình trọng điểm, thì sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, KCN mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Thủ tướng mong muốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình nhưng phải bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ, mỹ thuật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GT-VT, các ban quản lý dự án, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian đôn đốc, kiểm tra, giám sát, không để các khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

