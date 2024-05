Hơn 36.200 doanh nghiệp thành lập mới

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, quý I/2024, cả nước có hơn 36.200 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 332,2 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258,8 ngàn người, tăng 6,9% về số DN, tăng 7% về vốn đăng ký và tăng 21,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2024, lao động có việc làm ước tính 51,3 triệu người (giảm 127 ngàn người so với quý trước và tăng 174,1 ngàn người so với cùng kỳ năm trước).

Thu nhập bình quân của lao động quý I/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng (tăng 301 ngàn đồng so với quý IV/2023 và tăng 549 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2023). Trong 4 tháng đầu năm đã có 595.887 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 10% so với cùng kỳ, 6.470 người được hỗ trợ học nghề, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 4/2024, số lao động đi làm việc ở nước ngoài 12.430 người (2.710 lao động nữ). Tính chung 4 tháng năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài 48.363 lao động, đạt 38,7% kế hoạch năm 2024.

THẢO VY