Giải ngân vốn đầu tư công tăng 13,52% so với cùng kỳ

Tháng 5/2024, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước hơn 1.440 tỷ đồng, tăng 9,74% so với tháng trước và 13,05% so với cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, giải ngân vốn đạt gần 6.360 tỷ đồng, bằng 30,73% kế hoạch năm và tăng 13,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh gần 4.720 tỷ đồng, tăng 27,9% và vốn ngân sách cấp huyện hơn 1.640 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ là một số công trình trọng điểm của tỉnh khởi công cuối năm 2023 được đẩy nhanh tiến độ từ đầu năm nay. Cùng với đó, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh 2 dự án thành phần của tuyến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994) từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến; nâng cấp, mở rộng ĐT994, đoạn từ cầu Sông Ray đến KDL nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (nay là khu vực Tropicana trên địa bàn huyện Xuyên Mộc)…

QUANG VINH