Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng tăng 13,48% so với cùng kỳ

Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 4 đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 12,08% so với tháng trước, 8,36% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 4 tháng đầu năm hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh 3.600 tỷ đồng, tăng 12,89% so với cùng kỳ năm trước và bằng 6,19% so với kế hoạch năm; vốn ngân sách cấp huyện ước trên 1.300 tỷ đồng, tăng 15,12% so với cùng kỳ năm trước và bằng 6,98% so với kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động đầu tư tập trung vào một số công trình trọng điểm của tỉnh khởi công vào cuối năm 2023 và tiếp tục thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư vào năm 2024.

PHÚ XUÂN