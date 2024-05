Dự án giao thông trọng điểm đặt mục tiêu cán đích trước kế hoạch

Dù vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng 2 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang nỗ lực, tăng tốc đặt mục tiêu cán đích trước kế hoạch.

Các đơn vị thi công cầu Phước An đã huy động hàng trăm công nhân, kỹ sư lẫn máy móc đẩy nhanh tiến độ các gói thầu.

Vượt tiến độ so với kế hoạch

Những ngày này, trên công trường các công trình trọng điểm như dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BH-VT) và cầu Phước An, không khí thi công rất khẩn trương.

Trên toàn tuyến cao tốc BH-VT có chiều dài 19,5km (gồm với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh), cả liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai 15 mũi thi công. Lũy kế giá trị thi công dự án đạt hơn 30%, tiến độ thực hiện dự án vượt 3% so với kế hoạch.

Ông Lê Thanh Hướng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải Đại (đơn vị thi công) cho biết, liên danh các nhà thầu đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ đắp cấp phối đá dăm, đắp đất nền, K95, K98, cống, góp phần nâng khối lượng thực hiện. Dự kiến, trong năm 2024 dự án sẽ hoàn thành 70% giá trị công trình. Phía Tập đoàn Sơn Hải cam kết dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào 30/4/2025, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch.

Trong khi đó, sau gần 1 năm thi công, các trụ dẫn lên cầu Phước An đã bắt đầu hình thành. Dự án cầu Phước An gồm 5 gói thầu xây lắp chính, các nhà thầu đang dồn lực thi công 2 gói thầu gồm cầu dẫn - gói thầu số 38 và cầu chính- gói thầu số 39 (phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến nay gói thầu số 38 đã thực hiện hơn 56% giá trị sản lượng công việc. Ông Lê Hữu Hiến, Chỉ huy trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 cho biết, hiện phần thi công móng cọc khoai nhồi ở phía dưới mặt đất đã hoàn thành hơn 99%. Theo tiến độ hợp đồng đến tháng 12/2025, gói thầu số 38 sẽ hoàn tất 37 nhịp cầu dẫn. Tuy nhiên, nhà thầu đã lên kế hoạch cố gắng hoàn tất trước 6 tháng.

Đối với gói thầu số 39, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA), chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay đã hoàn thành khối lượng quan trọng nhất, đó là 2 trụ tháp T38 và T39 giữa sông.

“Để phục vụ việc thi công 2 trụ tháp này, liên danh nhà thầu huy động nhiều sà lan trọng tải lớn, cẩu tháp, máy ép cọc phục vụ thi công. Đây là 2 trụ cầu quan trọng, là “linh hồn” của dự án. Hiện tiến độ của dự án đang vượt trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Lũy kế giá trị thi công của toàn bộ dự án đạt 35%. Do nhà thầu có thiết bị, nhân lực, vật tư, tài chính và đa phần là nhà thầu lớn có kinh nghiệm nên cùng đồng bộ vượt tiến độ”, ông Nguyễn Văn Trình thông tin thêm.

Không để những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tiến độ dự án

Mặc dù tiến độ thi công đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên việc triển khai 2 dự trên vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. Ở dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chỉ đạt 99,33% do vẫn còn 2 hộ dân chưa đồng ý bàn giao đất. Ngoài việc GPMB, còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật điện, nước chưa được di dời. Tính riêng ở đoạn tuyến đi qua TX. Phú Mỹ, có một số vị trí giao cắt với hệ thống điện của 11 DN đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục hầm chui, cầu vượt ngang, cống qua đường.

Còn ở dự án cầu Phước An, trụ T40 thuộc gói thầu số 39 vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng phía Đồng Nai. Do đó sản lượng toàn bộ gói thầu chỉ mới đạt 27%.

Hiện nay, Ban QLDA đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tỉnh Đồng Nai tổ chức công tác chuyển mục đích rừng, bồi thường, GPMB, hoàn thành trong thời gian sớm nhất để khởi công các gói thầu còn lại.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện các dự án giao thông trọng điểm đang vào giai đoạn nước rút nên UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Riêng với dự án cao tốc BH-VT, đến hết tháng 6/2024, nếu liên danh nhà thầu nào chậm tiến độ sẽ thực hiện ký phụ lục hợp đồng điều chuyển khối lượng sang các thành viên khác.

Tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ các dự án cuối tuần qua, ông Nguyễn Công Vinh cũng yêu cầu Ban QLDA, các địa phương phải hoàn thành toàn bộ công tác GPMB và di dời điện trong tháng 6/2024.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN