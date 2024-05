Dịp lễ, lượng khách mua sắm tăng 10-17%

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại các siêu thị, chợ, tăng từ 10-17% so với cùng kỳ. Hải sản là mặt hàng khá hút khách, giá tăng từ 3-5% so với ngày thường.

Khách hàng mua sắm tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Co.op Mart Vũng Tàu đón và phục vụ hơn 15 ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm, tăng 17% so với cùng kỳ. Dịp này siêu thị cũng đưa ra nhiều khuyến mãi trong chương trình “Niềm tin gắn kết”, diễn ra từ 25/4-15/5/2024 với mức giảm giá từ 35% trở lên cho hơn 3.500 mặt hàng. Trong khi đó, lượng khách đến mua sắm tại GO! Bà Rịa tăng 10%, doanh thu tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các chợ, giá hải sản tăng từ 40-50 ngàn đồng/kg. Chẳng hạn như ốc hương ngày thường 380 ngàn đồng/kg thì lễ tăng lên 420 ngàn đồng/kg, mực ống loại 1 tăng lên 380 ngàn đồng/kg; ghẹ loại 1 (3-4 con/kg) có giá 550 ngàn đồng/kg (tăng 50 ngàn đồng); tôm sú loại lớn 350 ngàn đồng/kg...

Theo BQL các chợ, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp lễ, BQL chợ đã kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh chợ, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU