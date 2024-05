Châu Đức đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Châu Đức có 4 xã Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang và Cù Bị vừa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trở thành những vùng nông thôn đáng sống.

Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường đã góp phần giảm tội phạm. bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị. Đây cũng là mô hình hiệu quả tại xã Cù Bị và là tiêu chí nổi trội trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã.

Nông thôn sạch đẹp, yên bình

Điều dễ nhận thấy khi đến các xã nông thôn mới kiểu mẫu đó là đường giao thông sạch bong, rợp bóng cây xanh. Hai bên đường được trồng nhiều loại hoa như huỳnh liên, giấy, hoàng yến… đua nhau khoe sắc, tạo nên bức tranh làng quê yên bình, tươi đẹp.

Bà Cao Thị Huấn, tổ 15, ấp Bình Đức, xã Bình Ba cho biết, nhờ xây dựng NTM kiểu mẫu mà nông thôn khang trang, sạch đẹp hẳn. Người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh sạch như trồng hoa, không xả rác bừa bãi...

Xã Bình Ba có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, hoạt động thường xuyên và hiệu quả thu hút hơn 60% người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023 đạt hơn 88,5 triệu đồng/người/năm.

Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển mà minh chứng là nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, chợ, nhà ở… được xây dựng và nâng cấp khang trang. Các ấp đều có nhà văn hóa, sân chơi thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Tại các xã NTM kiểu mẫu của huyện Châu Đức, an ninh trật tự được quan tâm hàng đầu. Có xã như Cù Bị đã lắp đặt camera an ninh, mang lại hiệu quả rõ nét về kiểm soát an ninh trật tự. Các tuyến đường chính của xã, đường liên thôn đều được lắp camera an ninh.

Năm 2023, huyện Châu Đức có 4 xã là Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang và Cù Bị được công nhận xã NTM kiểu mẫu, nhiều nhất trong số các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh BR-VT. Năm 2023, tổng vốn đã huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện hơn 978 tỷ đồng.

Ông Lê Bá Khánh, Trưởng thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị cho biết, khi xây dựng xã NTM kiểu mẫu, cùng chung tay với xã thực hiện tiêu chí an ninh trật tự, 100% tuyến đường trong thôn được lắp camera an ninh. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong thôn được kiểm soát, giảm các loại tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho bà con nơi đây.

Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao

Theo đánh giá của huyện Châu Đức, không chỉ cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, sạch, xanh mà đời sống của người dân được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân tại các xã xây dựng NTM kiểu mẫu đạt trung bình trên 88 triệu đồng/người/năm.

Xã Xà Bang hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang hơn. 100% tuyến đường được cứng hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt 88,29 triệu đồng/người/năm.

Bà Hồ Thị Mỹ Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xà Bang cho biết, ngoài các tiêu chí cứng, xã Xà Bang lựa chọn tiêu chí nổi trội về văn hóa và giáo dục. Đến nay xã đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo của người dân. Về giáo dục, 6 trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 100%, trong đó có trường Mầm non Sao Sáng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện cho biết, để đạt kết quả vượt bậc trong xây dựng NTM kiểu mẫu, thời gian qua huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với cách làm chủ động, sáng tạo. Nhờ đó diện mạo của các vùng quê đổi thay, mọi mặt đời sống người dân được nâng cao. Năm 2024, huyện chọn 3 xã Quảng Thành, Láng Lớn, Suối Nghệ để xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, xã Láng Lớn, Quảng Thành dự kiến chọn tiêu chí nổi trội là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã Suối Nghệ chọn tiêu chí nổi trội là cảnh quan môi trường.

