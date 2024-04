Sầu riêng thất thu do nắng nóng kéo dài

Nắng nóng liên tục khiến nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh bị rụng trái non, hoặc có bông nhưng không kết trái.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều vườn sầu riêng bị bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Ông Ngô Xuân Diệu chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình.

Tại huyện Châu Đức - vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh với gần 1.000ha, do nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, nhiều vườn sầu riêng bị rụng trái non.

Gia đình ông Ngô Xuân Diệu, ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình có 6,5 sào trồng sầu riêng giống Monthong - Thái Lan. Khi cây sầu riêng ra hoa, đậu trái thời tiết nắng nóng kỷ lục khiến vườn sầu riêng liên tục bị rụng trái non, với tỷ lệ rụng hơn 30%.

“Nếu tiếp tục nắng nóng, những trái còn lại trên cây sẽ tiếp tục rụng, điều này khiến tôi rất lo lắng”, ông Ngô Xuân Diệu nói.

Tương tự, vườn sầu riêng 1,8ha của gia đình ông Võ Ngọc Thanh, ở thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn năm nay cũng thất thu do thời tiết nắng nóng kéo dài. Ông Thanh đã đầu tư hơn 80 triệu đồng vào việc chăm sóc, bón phân. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, cây bị sốc nhiệt, rụng trái nhiều. Ông Võ Ngọc Thanh cho biết: “Thời tiết năm nay khắc nghiệt quá. Để cây không bị suy kiệt, tôi đành cắt bỏ hết trái để dưỡng cây, coi như năm nay gia đình tôi bị thất thu hoàn toàn”.

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cây bị rụng bông, rụng trái non mà còn khiến một số vườn bị chết cây. Vườn sầu riêng 100 gốc của bà Cao Thị Ngọc Điệp, ấp Kim Bình, xã Bình Giã không chỉ giảm sản lượng do trái non rụng nhiều mà còn khiến một số cây bị chết. “Hiện 10% vườn sầu riêng của gia đình đã bị chết héo vì nắng nóng”, bà Ngọc cho hay.

Theo bà con nông dân, sầu riêng là loại cây trồng khó tính, nhạy cảm với thời tiết cũng là cây chịu hạn kém. Chính vì vậy, khi nắng nóng, khô hạn kéo dài, cây sầu riêng thường bị cháy lá, gây ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tổng hợp dinh dưỡng. Đặc biệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm như những ngày qua khiến cây bị sốc nhiệt, dẫn đến rụng trái non, thậm chí chết cây.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có hơn 1.300ha sầu riêng, chủ yếu là giống Ri6 và Monthong - Thái Lan; năng suất trung bình 6-8 tấn/ha, với sản lượng ước tính gần 4.940 tấn/năm. Vụ sầu riêng năm nay, dự kiến cuối tháng 5 dương lịch sẽ cho thu hoạch. Trước tình hình nắng nóng như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người trồng sầu riêng nên tưới nước đầy đủ cho cây sầu riêng. Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng nên nuôi giữ cỏ và thảm thực vật tự nhiên trong vườn, sử dụng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm rạ, cành cây lá khô, xác bã thực vật để che phủ giữ ẩm quanh gốc cũng như toàn vườn để hạn chế quá trình bốc hơi nước, duy trì độ ẩm cho đất. Đồng thời bổ sung thêm một số chế phẩm phân bón lá chuyên dùng giúp tăng cường sức chống chịu của cây trồng trước thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay.

ĐÔNG HIẾU