Nhiều chương trình khuyến mãi, giá hải sản tăng nhẹ

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tăng của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng và các chợ đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ khách và có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn từ 10-50% nhằm kích cầu tiêu dùng.

Theo ông Trần Công Hiếu, Phó Giám đốc Co.op Mart Vũng Tàu, trong dịp lễ, lượng khách hàng sẽ tăng đột biến siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, lượng hàng đã tăng gấp đôi so với bình thường, trong đó chủ yếu là các nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, tươi sống.

Dịp lễ cũng là dịp sinh nhật tuổi 35 của Saigon Co.op (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Co.op Mart) nên đơn vị đã tung ra chương trình khuyến mại “Niềm tin gắn kết”, diễn ra từ 25/4-15/5/2024 với mức giảm giá từ 35% trở lên cho hơn 3.500 mặt hàng...

Khách hàng mua sắm tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Đại diện GO! Bà Rịa cũng cho biết, triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá của Tập đoàn Central Retail, GO! Bà Rịa triển khai chương trình “Ưu đãi tưng bừng - Chào mừng Đại lễ”, diễn ra từ nay đến ngày 1/5/2024, áp dụng giảm giá lên đến 50% đối với hơn 1.000 sản phẩm từ thực phẩm tươi sống cho đến các mặt hàng may mặc và đặc biệt là các sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn…

Trong khi đó, tại các chợ như Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ… những ngày nghỉ lễ, các mặt hàng như hàng khô, rau củ quả… rất dồi dào, đa dạng. Các loại hải sản tươi ngon do được lấy hàng ngày từ các vùng biển Vũng Tàu, Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hải.

Theo các tiểu thương, giá cả các mặt hàng thực phẩm, rau củ năm nay tương đối ổn định, dự báo giá các mặt hàng hải sản như cua, ghẹ, ốc hương, sò… sẽ tăng từ 2-5%, tùy loại. Hiện các tiểu thương đã chủ động đặt hàng tại các vựa hải sản để sẵn sàng phục vụ thị trường.

Khách hàng mua hải sản tại chợ Bà Rịa.

Theo nhận định của Ban quản lý các chợ, dịp lễ năm nay, dự báo giá cả hàng hóa phục vụ lễ tăng từ 20-30% so với ngày thường, trong đó tăng nhiều nhất sẽ là nhóm thủy hải sản với mức tăng dự kiến khoảng 50% so với ngày thường. Sức mua cũng tăng trung bình từ 20 - 100%.

Khách hàng mua hải sản tại chợ hải sản Vũng Tàu.

Để bảo đảm ATVSTP và an ninh trật tự cho người dân và du khách, trong những ngày lễ, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại tăng cường lực lượng nhân viên hỗ trợ khách hàng và trực nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU