Doanh nghiệp xuất khẩu đã có đơn hàng ổn định

Đến hết quý I/2024, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) cả quý tăng 14,76% so với cùng kỳ năm trước, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý đầu năm 2024.

Công nhân Công ty TNHH Ngọc Tùng chế biến bạch tuộc xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng dài hạn

Ông Võ Ngọc Tường Linh, Giám đốc Công ty TNHH Forimex Thịnh Hoàng (TX.Phú Mỹ) - DN chuyên xuất khẩu gỗ nội thất sang châu Âu, Nhật Bản, Canada, Mỹ… cho biết, năm 2023, kinh tế khó khăn nên các đơn hàng xuất khẩu giảm.

Năm nay, công ty đã có đơn hàng để duy trì sản xuất trong 6 tháng đầu năm và gia công thêm hàng nội thất cho thị trường nội địa. Lượng đơn hàng công ty ký kết với các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada từ trước Tết Nguyên đán, đủ để làm đến cuối quý II năm nay. Hy vọng với sự nỗ lực của DN, người lao động sẽ duy trì được việc làm và giúp công ty đạt kế hoạch đề ra năm nay là doanh thu 4 triệu USD, tăng khoảng 30% so với năm 2023.

Công ty TNHH Ngọc Tùng (TP.Vũng Tàu) chuyên sản xuất và xuất khẩu mực, bạch tuộc. Bà Mai Thị Nhân, Giám đốc công ty cho hay, những năm trước, thị trường xuất khẩu của DN chủ yếu ở châu Âu và một số thị trường châu Á với sản lượng xuất khẩu khoảng 1.500 tấn các loại. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường châu Âu gần như không có đơn hàng do bị “thẻ vàng”.

Trước khó khăn đó, DN đã chuyển đổi thị trường bán lẻ sang Hàn Quốc, Nga. Dù đơn hàng giảm so với những năm trước nhưng công ty cũng đã ký kết được các đơn hàng cho cả năm 2024 với sản lượng khoảng 800 tấn. Để bảo đảm kế hoạch năm, ngoài nguồn nguyên liệu mua trong nước, DN còn tìm kiếm thị trường để nhập nguyên liệu từ nước ngoài.

Qua khảo sát các DN xuất khẩu cho thấy, hầu hết đều nhận được đơn hàng mới ngay từ đầu năm. Nhiều DN xuất khẩu có mức tăng trưởng cao như: Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam tăng 62,17%; Công ty TNHH Eclat Fabrics tăng 57,68%; Công ty CP China Steel & Nippon Steel tăng 27,93%...

Châu Á là thị trường trọng điểm

Theo Sở Công thương, hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong quý I/2024 đã có những tín hiệu tích cực, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) đạt hơn 1,43 tỷ USD, tăng 14,76% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều sản phẩm xuất khẩu có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ như: phân bón các loại tăng hơn 98%; chất dẻo nguyên liệu tăng hơn 280%; sản phẩm từ chất dẻo tăng gần 195%; vải các loại tăng gần 140%; hàng dệt may tăng hơn 25%; kim loại thường và sản phẩm tăng 88,88%...

Về thị trường xuất khẩu, châu Á vẫn là thị trường trọng điểm chiếm tỷ trọng cao với 64,18% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng gần 21% so với cùng kỳ; châu Âu chiếm tỷ trọng 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng gần 11%; châu Mỹ chiếm 6,8% về tỷ trọng, tăng 11,69%, đạt 134,37 triệu USD... Hoạt động xuất khẩu có sự tăng trưởng là do nhu cầu của thị trường thế giới từng bước phục hồi, lạm phát có xu hướng giảm.

Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu dự kiến hơn 6,97 tỷ USD, tăng 3,05%, trong đó, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) dự kiến hơn 5,56 tỷ USD, tăng 3,28% so với năm 2023.

Dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, Sở Công thương cũng nhận định, năm 2024, tình hình xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn do tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, nhu cầu tiêu dùng còn yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng, các nền kinh tế lớn là đối tác xuất khẩu của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU giảm chi tiêu khiến khối lượng đơn hàng giảm.

Thêm vào đó, chi phí vận chuyển tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng đã tác động đến chi phí đầu vào của DN. Trong khi đó, các ngành sản xuất công nghiệp trong nước chủ yếu hướng vào xuất khẩu, phụ thuộc lớn vào thị trường toàn cầu, đặc biệt là các ngành hàng như dệt may, da - giày, điện tử… có đến 90% sản lượng là xuất khẩu.

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, sở sẽ theo sát tình hình sản xuất của ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ DN tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA)…; hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường xuất nhập khẩu, thông tin chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nước ngoài.

