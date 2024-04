DIC Holdings tăng vốn điều lệ lên 866 tỷ đồng

Ngày 26/4, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ...

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DIC Holdings phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng DIC Holdings cho biết, năm 2023 giá trị sản lượng hợp nhất của công ty đạt 756,3 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 581,7 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 107,1 tỷ đồng. Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đó, mục tiêu của DIC Holdings là giá trị sản lượng hợp nhất kế hoạch năm 2024 là 886 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2023. Tổng doanh thu hợp nhất 832 tỷ đồng tăng 43% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 110 tỷ đồng tăng 3% so với năm 2023. Kế hoạch chia cổ tức 10%.

Dự án Vũng Tàu Centre Point do DIC Holdings đầu tư tại Khu Đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu.

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, năm 2024 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 525 tỷ đồng lên 866 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 là 10% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

