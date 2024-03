Thu ngân sách đạt 24,3%

Tổng Cục Thuế cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 361,6 ngàn tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt hơn 351,9 ngàn tỷ đồng.

So với dự toán, 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); còn lại có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%). Có 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023, còn lại có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Đoàn Minh Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong 2 tháng đầu năm, số thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt khả quan. Tính đến ngày 26/2, số thu do ngành thuế quản lý đạt hơn 12,2 ngàn tỷ đồng; trong đó, thu từ dầu thô 5.198 đồng, số còn lại là thu nội địa.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao số thu ngân sách hơn 63,9 ngàn tỷ đồng; trong đó, thu dầu thô 25,1 ngàn tỷ đồng; thu nội địa 38,87 ngàn tỷ đồng.

HÀ AN