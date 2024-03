Kinh tế Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng

Ngày 27/3, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2024.

Khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Quý I/2024, các chỉ tiêu kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.540 tỷ đồng, tăng 14,41% so với cùng kỳ. Khách lưu trú qua đêm đạt 685 ngàn lượt khách, tăng 19,96% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt hơn 1.373 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán tỉnh giao.

Năm 2024, thành phố được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 49 công trình với tổng số vốn hơn 1.319 tỷ đồng. Đến ngày 22/3, thành phố đã giải ngân đạt hơn 160 tỷ đồng, tương đương 12,18% kế hoạch vốn năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu sớm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai, không dám tham mưu.

Các phòng, ban, đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng dự án.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG