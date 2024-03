Bộ GT-VT vừa ban hành Công văn số 2702/BGTVT-VT gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GT-VT các tỉnh, thành phố về việc cập nhật, bổ sung 293 tuyến vận tải cố định vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Nhân viên Chi nhánh Phương Trang Vũng Tàu hướng dẫn hành khách lên xe tại Bến xe Vũng Tàu

Các tuyến vận tải khách cố định mới bổ sung sẽ kết nối với 45 địa phương, gồm: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và TP.Hồ Chí Minh.

Cục Đường bộ Việt Nam cập nhật 293 tuyến vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc, công bố danh mục chi tiết tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Các sở GT-VT có tuyến mới bổ sung, cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GT-VT. Đồng thời, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN