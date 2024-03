Bảo đảm an toàn cho người lao động làm việc trên tàu vận tải đi qua Biển Đỏ

Ngày 26/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản số 389/CQLLĐNN-HQTACP gửi các DN dịch vụ đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên các tàu biển nước ngoài về việc bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam làm việc trên tàu vận tải đi qua khu vực Trung Đông-châu Phi (Biển Đỏ).

Yêu cầu đối tác có sử dụng lao động Việt Nam trên các tàu vận tải tránh xa các tuyến hàng hải mất an ninh, an toàn trong thời điểm hiện nay. Ảnh minh họa

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các DN dịch vụ làm việc với các đối tác, chủ tàu có người lao động Việt Nam làm việc về nguy cơ mất an ninh, an toàn nêu trên; phổ biến tình hình để người lao động cân nhắc làm việc trên các tàu vận tải đi qua các tuyến hàng hải nêu trên.

Đối tác có sử dụng lao động Việt Nam trên các tàu vận tải tránh xa các tuyến hàng hải mất an ninh, an toàn trong thời điểm hiện nay, hoặc tạm dừng cho đến khi tình hình an ninh, an toàn được đảm bảo; thường xuyên nắm bắt tình hình người lao động đang làm việc ở nước ngoài trên các tàu vận tải. Trường hợp phát sinh vụ việc, tích cực phối hợp với đối tác, chủ tàu và các bên liên quan báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hỗ trợ xử lý.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN