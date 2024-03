3 tháng, thu hút vốn đầu tư 62 ngàn tỷ đồng

Tại Hội nghị triển khai Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư hoặc tăng vốn cho 14 dự án đầu tư vào Bà Rịa-Vũng Tàu đầu năm 2024. Các dự án vốn FDI, gồm: nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tăng vốn 49 triệu USD; dự án TVP của Tosoh Corporation tổng vốn 176 triệu USD; nhà máy Electronic Tripod Việt Nam tổng vốn 250 triệu USD; nhà máy thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam tổng vốn 277,5 triệu USD. Các dự án vốn trong nước, gồm: nhà máy dược phẩm Reiw tại KCN Châu Đức vốn 220 tỷ đồng; khu chung cư cao cấp Phước Hội - Sea Pearl Apartment vốn 410 tỷ đồng; khu dân cư Gia An 1-Gia An Lakeside vốn 635 tỷ đồng; nhà máy chế biến gỗ của tập đoàn Hòa Phát tổng vốn 679 tỷ đồng; nhà máy sản xuất kết cấu thép kỹ thuật cao HTSB vốn gần 840 tỷ đồng; cơ sở lưu trú công nhân tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 tổng vốn 1.820 tỷ đồng; khu nhà ở sinh thái An Điền tại thị trấn Long Điền tổng vốn 4.269 tỷ đồng; nhà máy thép tấm lợp Nam Kinh Phú Mỹ tổng vốn 4.500 tỷ đồng; nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ tăng vốn 13.466 tỷ đồng.