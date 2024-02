Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết doanh nghiệp

Sáng 5/2, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương làm Trưởng đoàn đã thăm và chúc tết các DN, HTX gồm: HTX Chợ Bến (xã An Ngãi), Công ty TNHH Chang Chun Vina (CCN An Ngãi); Khu nghỉ dưỡng Long Hải Channel (TT.Long Hải) huyện Long Điền; Trân Châu Beach & Resort Phước Hải (TT.Phước Hải), Lan Rừng Resort Phước Hải - Công ty TNHH An Kim Thiện (TT. Phước Hải) huyện Đất Đỏ.

Tại các nơi đến, ông Nguyễn Văn Đồng thông tin một số kết quả nổi bật trong trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2023, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các DN, HTX trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động và có những đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn năm 2024, các DN, HTX tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn, ông Nguyễn Văn Đồng chúc toàn thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động các DN, HTX luôn mạnh khỏe, đón Tết vui tươi, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi trong năm 2024.

