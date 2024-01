Thí điểm thu phí không dừng bỏ barrier đầu vào với 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GT-VT thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đối với 2 dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào ETC đa làn tự do (không có barier), đầu ra ETC đơn làn (có barier) và không có làn thu phí hỗn hợp.

Ngoài ra, tại điểm nối tiếp giữa 2 dự án cao tốc sẽ được lắp đặt giá long môn để phân tách thu phí giữa các đoạn tuyến, phục phụ đối soát, hậu kiểm khi tổ chức thu phí kín liên thông trên toàn tuyến cao tốc.

Cụ thể, đoạn Nha Trang - Cam Lâm sẽ có 4 trạm thu phí trên tuyến nhánh và 1 giá long môn tại Km53+600. Trong đó, 4 trạm thu phí Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm, Cam Ranh trên tuyến nhánh được thiết kế mô hình đầu vào ETC đơn làn tự do (1 làn, không có barier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barier).

Đối với việc bổ sung, lắp đặt giá long môn trên tuyến chính tại vị trí Km6+700 để kết nối với dự án Cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc bổ sung này chưa có tác động ngay tới việc tổ chức thu phí dự án Nha Trang - Cam Lâm. Cục đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu vị trí đặt, quy mô, phương án tổ chức bảo đảm phù hợp, sẵn sàng chuyển đổi khi dự án Vân Phong - Nha Trang tổ chức thu phí.

Mô hình đoạn tuyến Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ có 3 trạm thu phí tại các nút giao và bổ sung một trạm thu phí tạm vị trí cuối tuyến; trong đó trạm thu phí nút giao Du Long và 2 trạm thu phí nút giao Phan Rang được thiết kế với mô hình thu phí đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barier).

Trạm thu phí tạm cuối tuyến thiết kế tạm thời đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barier) cùng với giải pháp thiết kế tổ chức giao thông theo phương án tạm thời, bảo đảm sẵn sàng tháo dỡ, di dời, tiết kiệm chi phí đầu tư khi đoạn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tổ chức thu phí.

Giá long môn kèm theo hệ thống thiết bị tại Km53+600 (nằm trong phạm vi dự án Nha Trang - Cam Lâm) theo mô hình đa làn tự do, không có barier để thí điểm phân tách thu phí giữa các đoạn tuyến, phục vụ đối soát, hậu kiểm khi tổ chức thu phí kín liên thông trên toàn tuyến cao tốc cũng sẽ được lắp đặt.

VIỆT HÙNG