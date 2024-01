Nuôi trồng thủy sản: Giảm diện tích, tăng sản lượng và giá trị

Với việc tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ngành nuôi trồng thủy sản đã từng bước gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất, giúp nông dân đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Thu hoạch tôm ở ao nuôi tôm công nghệ cao của hộ ông Phan Đức Đạt (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

Sản lượng và giá trị cùng tăng

Theo Chi cục Thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 6.310ha, giảm 208ha so với năm 2022. Tuy nhiên, tổng sản lượng nuôi trồng thủy lại tăng 7,5% so với 2022, ước đạt 22.022 tấn. Giá trị sản xuất ước đạt 2.382,65 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản giảm tập trung ở hình thức nuôi quảng canh năng suất thấp, trong khi đó diện tích nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao có năng suất cao lại liên tục tăng. Cơ cấu sản phẩm tăng tập trung ở nhóm tôm nước lợ là nhóm có giá trị kinh tế cao. Do đó, sản lượng vẫn tăng lên so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nghề nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ (hàu Thái Bình Dương) trở thành đại trà, giúp năng suất thu hoạch tăng cao so với năm 2022.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở KH-CN cho biết, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua mang lại nhiều hiệu quả. Nhờ áp dụng công nghệ, các cơ sở đã chủ động được mùa vụ, tăng số vụ sản xuất trong năm, kiểm soát được con giống, thức ăn, nguồn nước đầu vào, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP… Ngoài nâng cao năng suất, tăng chất lượng thủy sản, những chỉ số về môi trường, dịch bệnh cũng được khắc phục đáng kể. Vì vậy, sản phẩm được thị trường chào đón, được các nhà phân phối ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 23 tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 429,31ha (tăng 17,15ha so với cùng kỳ). Trong đó, 21 cơ sở, DN nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao với diện tích 417,31ha. Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi trong ao nổi, hồ tròn lót bạt có mái che, nuôi trong nhà màng, nhà kín với mật độ nuôi 250 - 500con/m2, sản lượng đạt từ 30-50 tấn/ha/vụ. Môi trường nước ao nuôi được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước tuần hoàn khép kín, quá trình nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có khả năng kiểm soát dịch bệnh và môi trường tốt. Do đó, các cơ sở nuôi tôm từ 3-4 vụ/năm.

Ngoài ra, còn có 2 công ty sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại xã Lộc An và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với tổng diện tích 12ha. Công ty nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ từ Thái Lan để cho sinh sản nhân tạo; đầu tư các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải hiện đại, nước được xử lý và tái sử dụng tuần hoàn khép kín không xả thải ra ngoài môi trường; quy trình sản xuất tại công ty được chứng nhận theo các tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP.

Lợi nhuận cao

Nhiều DN, cơ sở, hộ gia đình đã đạt được hiệu quả kinh tế cao nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cao.

Ông Phan Đức Đạt, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ cho biết, gia đình ông và người thân hợp tác nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao theo mô hình CPF Combine trên tổng diện tích 21ha. Trong đó, diện tích ao nuôi tôm là 3ha với 19 ao nuôi, còn lại 18ha với 20 ao là hệ thống ao lắng, ao sẵn sàng, xử lý nước. Gia đình ông chuyển đổi qua mô hình nuôi tôm công nghệ cao từ năm 2018, nhưng do chi phí đầu tư cao phải làm cuốn chiếu đến năm 2022 mới hoàn tất. Tổng chi phí đầu tư chuyển đổi mô hình là hơn 13 tỷ đồng.

Để xử lý tốt nguồn nước và bảo đảm vệ sinh môi trường ao nuôi, gia đình ông đã đầu tư máy sục ô xy, quạt gió, hệ thống máy móc hiện đại đo nồng độ pH trong ao nuôi… Nước trong ao nuôi được thay liên tục mỗi ngày sau khi đã qua hệ thống ao lắng rồi ao sẵn sàng xử lý hết chất phù sa, kim loại nặng và hóa chất trong nước.

“Quá trình thay nước liên tục sẽ kích thích tôm lột xác, mau lớn và làm sạch môi trường sống cho tôm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thường xuyên tăng cường vitamin, vi sinh trong thức ăn cho tôm để phòng ngừa dịch bệnh”, ông Đạt cho biết.

Nhờ đó, tôm lớn nhanh, năng suất cao hơn 3 lần so với cách nuôi truyền thống trước đây. Năm 2023, tổng sản lượng 3 vụ nuôi trong năm gia đình thu hoạch được khoảng 360 tấn, với năng suất khoảng 40 tấn/ha/vụ/năm, gấp 3,3 lần so với cách nuôi truyền thống. Với giá bán trung bình khoảng 160 ngàn đồng/kg, doanh thu đạt được trong năm 2023 là 57,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 14,4 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 6.310ha, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 560ha, nuôi tôm sú là 2.763ha. Mặc dù chỉ chiếm 8,87% diện tích nuôi nhưng sản lượng tôm thẻ chân trắng lại chiếm đến 36,5% tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng trong năm 2023 (8.043/22.022 tấn) do phần lớn là nuôi thâm canh theo công nghệ cao nên năng suất cao.

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH