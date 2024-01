Huyện Long Điền: Đa dạng mô hình giảm nghèo bền vững

Cho vay ưu đãi, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, hỗ trợ sinh kế, BHYT, xây dựng nhà ở… là những chính sách mà huyện Long Điền tích cực triển khai trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Đại diện PV Gas Vũng Tàu và lãnh đạo xã An Ngãi trao tiền hỗ trợ chi phí xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Thành ở ấp An Phước (xã An Ngãi).

Xây dựng nhà ở

Những ngày đầu tháng Chạp, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lương Thị Thành, ở ấp An Phước (xã An Ngãi) mới thấy niềm vui sướng của gia đình khi căn nhà cũ nát, xập xệ được thay thế bằng căn nhà cấp 4 khang trang, trị giá trên 100 triệu đồng (trong đó có 80 triệu đồng do địa phương vận động cán bộ, nhân viên PV Gas Vũng Tàu hỗ trợ).

Trong căn nhà mới được xây kiên cố, bà Thành kể, con gái bà là Lê Thị Phượng (phụ nữ đơn thân) phải bán vé số mỗi ngày để chăm lo cho cháu trai bị bại liệt vì tai nạn giao thông. Gia đình sống trong căn nhà cũ nát do không có tiền sửa chữa. “Lúc chính quyền địa phương cho hay có nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí xây nhà mới, tôi rất mừng. Khi căn nhà hoàn thành, tôi không ngủ được mấy đêm, vì không ngờ, mình được ở trong căn nhà kiên cố như thế này, không còn sợ mưa to gió lớn”, bà Thành chia sẻ.

Năm 2023, huyện Long Điền đã vận động xây dựng 4 căn, sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí 400 triệu đồng, xây dựng 2 căn nhà “nghĩa tình đồng đội” với số tiền 330 triệu đồng; vận động giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; trao tặng 6.262 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; 72 hộ hội viên nông dân khá, giàu giúp đỡ cho 146 hộ nông dân nghèo, khó khăn với số tiền 542 triệu đồng và nhiều vật tư nông nghiệp; tạo điều kiện cho 452 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay hơn 14 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH huyện để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Cách đó chừng 4km, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên, ở KP.Long Liên (TT.Long Điền) cũng tràn ngập niềm vui khi được đón Tết trong căn nhà mới rộng rãi, thoáng mát. Căn nhà có diện tích 60m2, chi phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó MTTQ thị trấn hỗ trợ 80 triệu đồng. Gia đình chị Liên thuộc diện khó khăn về nhà ở. Chị làm thợ may, chồng là thợ hồ.

Bên chiếc máy may cũ đang sửa quần áo cho khách, chị Liên không giấu nổi niềm vui. “Chúng tôi cố gắng làm việc kiếm thêm chút tiền trang trí nhà cửa để đón Tết. Từ nay, chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi mưa gió như trước. Đồng thời, có thể yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn”.

Bà Trần Thị Thu Trâm, Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, năm 2023, địa phương đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ xây mới 1 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà với số tiền gần 130 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, địa phương còn tích cực vận động thêm nguồn lực xã hội cùng với số tiền đối ứng của các gia đình để xây dựng căn nhà khang trang, rộng rãi hơn. Nhờ cách làm này mà nhà tài trợ rất yên tâm khi các khoản hỗ trợ đến được với những người cụ thể, nhằm giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TT.Long Điền đến thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên, ở KP.Long Liên.

Hỗ trợ sinh kế

Ngoài xây nhà ở, chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Điền đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo động lực cho họ vươn lên thoát nghèo.

Điều đáng ghi nhận là, cùng với nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo ở địa phương ngày càng mang tính xã hội hóa cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức đoàn thể, xã hội tham gia với sự đóng góp tích cực về công sức, tiền của thông qua cuộc vận động Ngày Vì người nghèo, Quỹ Vì người nghèo...

"Huyện Long Điền luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền… Người nghèo cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động trong việc tiếp nhận chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo. Từ đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể. Đầu năm 2023 toàn huyện có 686 hộ nghèo, đến cuối năm 2023 giảm còn 144 hộ, chiếm tỷ lệ 0,42% so với tổng số hộ dân trên địa bàn", ông Lê Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết.

