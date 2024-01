Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khảo sát dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 2/1, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn, đã khảo sát dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khảo sát công trường thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tiếp và cùng tham gia khảo sát, về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác tình hình, tiến độ đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, dự án thành phần 3 gồm 1 gói thầu xây lắp, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2023. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703. Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long và Công ty CP Tư vấn Giám sát Chất lượng Công trình Thăng Long.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu thực hiện công tác giải póng mặt bằng (GPMB) từ tháng 10/2022. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án 137,52ha, gồm 1.210 hộ, tổ chức (trong đó, TP. Bà Rịa 22,77ha, gồm 151 hộ, tổ chức; TX.Phú Mỹ 114,75ha, gồm 1.059 hộ, tổ chức), phải thực hiện bố trí tái định cư cho 214 hộ. Cho đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công nhân thi công trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Để thi công dự án, nhu cầu vật liệu xây dựng bao gồm: 1,7 triệu m3 đất đắp nền đường, khoảng 80 ngàn m3 cát xây dựng các loại và khoảng 550 ngàn m3 đá xây dựng các loại. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù đối với mỏ vật liệu đất, đá phục vụ thi công dự án.

Về công tác triển khai thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, dự án thành phần 3 đã khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2023 và đang triển khai 11 mũi thi công, giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2023 đạt khoảng 10% khối lượng công trình.

Cụ thể, phần cầu đã thi công 143 cọc khoan nhồi, 77 phiến dầm, đổ 1.484m bê tông mố trụ cầu tại cầu Suối Nhum, cầu vượt Hội Bài - Châu Pha, cầu Suối Đá và cầu vượt ngang Km43+767. Phần đường đã thi công 1.500m3 cống các loại, đắp 200 ngàn m3 đất và 10km đường công vụ dọc tuyến.

Một nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đó là chi phí GPMB được tính toán tại thời điểm hiện tại của dự án thành phần 3 tăng khoảng 990 tỷ đồng so với chi phí GPMB tại tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Các dự án thành phần dự kiến tăng khoảng 3.674 tỷ đồng so với chi phí GPMB tại tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng khoảng 3.665 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022.

Từ thực tế trên và để đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 của Quốc hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Đoàn công tác tiếp tục quan tâm, thường xuyên giám sát tình hình thực hiện dự án; chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ yêu cầu; xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tăng chi phí GPMB và phân bổ nguồn vốn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 cho dự án trong năm 2024 để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong 3 dự án thành phần thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tốt nhất, đã hoàn thành công tác GPMB, khối lượng thi công đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, để hoàn thành thi ông toàn tuyến cần sự nỗ lực hơn nữa của chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 2 là tỉnh Đồng Nai và Bộ GT-VT.

Sau khi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khảo sát thực tế công tác thi công dự án.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà động viên và chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Giải ngân 100% tổng số vốn được giao Tổng số vốn đã được giao trong kế hoạch hàng năm 2.128 tỷ đồng (năm 2022 là 670 tỷ đồng, năm 2023 là 440 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh và 1.018 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương), đã giải ngân đạt 100% tổng số vốn được giao. Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm ứng 570,318 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh để chi trả chi phí GPMB dự án trong thời gian vốn ngân sách Trung ương chưa thể bố trí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ