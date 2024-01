24 khách hàng có hóa đơn may mắn trúng thưởng

Ngày 29/1, Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023.

Trong kỳ bấm nút tự chọn lần này, có 24 khách hàng trúng thưởng trong tổng số 77,231 ngàn hóa đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng 80 triệu đồng, trong đó, giải Nhất (20 triệu đồng), giải Nhì (10 triệu đồng), giải Ba (3 triệu đồng) và giải Khuyến khích (1 triệu đồng). Cục Thuế tỉnh sẽ công bố hóa đơn trúng thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thông tin đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế. Chương trình trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” chậm nhất là ngày 29/2.

HÀ AN