TX.Phú Mỹ giải phóng nhanh mặt bằng nhiều dự án giao thông trọng điểm

Ngày 15/12, Thị ủy Phú Mỹ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn TX.Phú Mỹ đã bàn giao 95% diện tích để thi công dự án. Trong ảnh: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MẠNH KHÁ

Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu của TX.Phú Mỹ đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh đạt 99,99% kế hoạch, tăng 36,6% so với cùng kỳ; nguồn ngân sách thị xã đạt 98,2% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Các dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được thúc đẩy thực hiện nhanh. Đến nay, thị xã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng khởi công dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An và nhiều dự án trọng điểm khác. Thị xã cũng đã hoàn thiện, trình tỉnh phê duyệt hồ sơ Quy hoạch chung thị xã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai xây dựng đề án thành lập TP.Phú Mỹ và Đề án công nhận TX.Phú Mỹ đạt đô thị loại II...

Đánh giá cao kết quả mà TX.Phú Mỹ đạt được trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ lưu ý, năm 2024 là năm bứt phá để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, tìm giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tế địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

“TX.Phú Mỹ cần tiếp tục phát huy thành quả và kinh nghiệm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông như: nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài- Phước Tân (ĐT992), Tỉnh lộ 991 nối dài (từ QL51 đến đường liên cảng Cái Mép- Thị Vải), bảo đảm khởi công dự án theo kế hoạch”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

ĐĂNG KHOA